ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃນສະຫະລັດແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ກຳລັງກະກຽມ ຮັບມືກັບການລົບກວນ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະແມ່ນກະທັງຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນພາກັນໄປປ່ອນບັດ ຢູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງປະເທດ.
ອີງຕາມການຢັ່ງສຽງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຂອງ Economist/YouGov ມີຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຊາວອາເມຣິກັນ (51 ເປີເຊັນ) ກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ທີ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆ ມີທ່າທາງວ່າອາດຈະຫລືເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ການຢັ່ງສຽງທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດພວກຜູ້ໃຫຍ່ 1,500 ຄົນ ລະຫວ່າງວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍເຖິງ 51 ເປີເຊັນ ເຊື່ອວ່າ ຈະມີການແຊກແຊງຈາກບຕ່າງປະເທດ.
ການຢັ່ງສຽງຕ່າງຫາກຂອງ YouGov ໃນເດືອນກໍລະກົດ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ 32 ເປີເຊັນຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກສຳຫລວດເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໜ້ອຍຫຼືບໍ່ມີເລີຍ ໃນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ.
ຜູ້ປ່ອນບັດຄົນນຶ່ງຢູ່ລັດອາຣີໂຊນາ ຊື່ວ່າເຟຣດ ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ບອກນາມສະກຸນຂອງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບລະບົບ. ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ຈະກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນັບການລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຢ່າງເໝາະສົມ?”
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນ່ໃຈດັ່ງກ່າວ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດໄດ້ເປັນທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.
“ຊາວອາເມຣິກັນສົມຄວນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເຈັນ ອິສເຕີລີ ຜູ້ອຳນວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແລະອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພການເລືອກຕັ້ງ (CISA) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຮັກສາຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້.
“ໄດ້ມີການເຮັດວຽກເສັດສິ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຢູ່ທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມ ນັບແຕ່ມີສຽງສະທ້ອນອອກມາ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ແລະແມ່ນກະທັງທຳນຽບຂາວ.
U.S. voters and election security officials are bracing for potential disruptions, meddling and even violence as millions of Americans head to the polls Tuesday to cast ballots in the country's midterm elections.
According to a recent Economist/YouGov poll, just over half of Americans (51%) say violence at polling places is somewhat or very likely.
The poll, which surveyed 1,500 adults between October 29 and November 1, found just as many (51%) believe there will be interference by foreign countries.
A separate YouGov poll from July found 32% of those surveyed had little to no confidence in the results of the midterms.
"I would say I have concerns about the system," an Arizona voter named Fred, who declined to share his last name, told VOA. "Who's to say that they count all the votes properly?"
Despite such skepticism, the message from U.S. election officials has been consistent.
"Americans should go to the ballot box with confidence," Jen Easterly, the director of the Cybersecurity and Election Security Agency (CISA), told a cybersecurity forum late last month.
"There's been an incredible amount of work done across the board to be able to secure our election infrastructure," she said, sharing a message that has since been echoed by Homeland Security officials and even the White House.