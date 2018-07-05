ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ຣິເຈີຣ໌ດ ກຣີແນລ
(Richard Grenell) ມີລາຍງານ ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຜະລິດລົດຂອງເຢຍຣະມັນ
ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະຖອນການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະເກັບພາສີ ຕໍ່ພວກລົດນຳເຂົ້າ
ຈາກຢູໂຣບ ເພື່ອແລກປ່ຽນການຍົກເລີກພາສີຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕໍ່ການນຳເຂົ້າ
ລົດຂອງສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມ Handelsblatt ຂອງເຢຍຣະມັນ ລາຍງານວ່າ ທ່ານກຣີແນລ ໄດ້ບອກກັບ
ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ BWM, Daimler ແລະ Volkswagen ກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນເບີລິນ.
ບໍລິສັດ Daimler ແລະ Volkswagen ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆແລະ
ບໍລິສັດ BWM ແມ່ນບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນທັນທີອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເນີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເຕືອນປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການເພີ້ມຕົ້ນທຶນໂດຍທາງອ້ອມໂດາຍການເກັບພາສີລົດຊຶ່ງເທົ່າກັບ 294 ພັນ
ລ້ານໂດລາ.
ລາຍງານຂອງອີຢູ ທີ່ຍື່ນໃຫ້ກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດຢືນຢັດວ່າ ການເກັບພາສີ
ຈະລົບກວນ ຕາໜ່າງອຸບປະທານຂ້າມຊາຍແດນ ໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ. ລາຍງານ
ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ການເກັບພາສີ ອາດສາມາດສົ່ງຜົນ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດຂອງ
ສະຫະ ລັດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
ໃນສະຫະລັດ ສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກ ແລະອາດ
ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານອີກດ້ວຍ.
ອົງການການຄ້າໂລກ ຫຼື WTO ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການກີດກັນທາງການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍປະເທດມະຫາອຳນາດທາງເສດຖະກິດຂອງໂລກ ທີ່ອາດສາ ມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕຄືນຂອງເສດຖະກິດໂລກ.
ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງອົງການ WTO ທ່ານໂຣເບີດໂຕ ອາເຊເວັນໂດ (Roberto
Azevendo) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເພີ້ມທະວີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະຟື້ນໂຕຄືນໃນທຸກໆປະເທດ, ແລະພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງ
ເລີ້ມ ທີ່ຈະເຫັນການສະທ້ອນກັບ ຢູ່ໃນເຄື່ອງບົ່ງບອກທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ.”
ທ່ານອາເຊເວັນໂດ ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ, ແຕ່ວ່າ
ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າໃນການຄ້າຂາຍຂອງອົງການ WTO ໃນ 3 ເດືອນນັ້ນ ແມ່ນສົ່ງ
ສັນຍານໃຫ້ເຫັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍແນະໃຫ້ເຫັນວ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທີ່ສອງແມ່ນຈະຊັກຊ້າລົງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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