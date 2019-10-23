ການເຈລະຈານິວເຄລຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນແທ້ຈິງ ແລະ ຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກການທູດ ສວີເດັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຈັດການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ.
ການວິເຄາະທີ່ເປັນແງ່ບວກໂດຍທູດພິເສດ ສວີເດັນ ທ່ານ ເຄັ້ນ ຮາສເຕັດ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຂອງນັກການທູດ ເກົາຫຼີເໜືອ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບການບໍ່ສາມາດນຳເອົາຄວາມຄິດໃໝ່ໆຂຶ້ນມາ ໃນການເຈລະຈາເມື່ອຕົ້ນເດືອນຕຸລານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ສວີເດັນ.
ໃນງານແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ທ່ານ ຮາສເຕັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ດຳເນີນໄປຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ “ບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນ”. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກຫຼາຍ” ວ່າ ການເຈລະຈາຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ເຖິງແມ່ນ ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນຂອງ ສວີເດັນ ສຳລັບການເຈລະຈາຕິດຕາມວຽກງານພາຍໃນສອງອາທິດກໍຕາມ.
ທ່ານ ຮາສເຕັດ ໄດ້ກ່າວ, ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບຊື່ທາງການຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າ “ສປປ ເກົາຫຼີ ບໍ່ໄດ້ປິດປະຕູສຳລັບການສືບຕໍ່ເຈລະຈາໃນຈຸດນີ້, ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ແນ່ນອນໃນການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາກັບ ສປປ ເກົາຫຼີ. ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ລົມວຽກນຳກັນເປັນຢ່າງດີກັບເຂົາເຈົ້າ.”
ທູດພິເສດໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຊັບຊ້ອນຫຼາຍທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັນ.”
ສວີເດັນ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ, ໃນເມື່ອສອງປະເທດນັ້ນ ບໍ່ມີສາຍພົວພັນການທູດຢ່າງເປັນທາງການ ນຳກັນ. ເຖິງແມ່ນ ສວີເດັນ ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍຈັດການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍຕາມ, ທ່ານ ຮາສເຕັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈານັ້ນ.
ໃນທັນທີຫຼັງຈາກການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງ ສຕັອກໂຮມ ນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ດີ” ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ມັນດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພົວພັນໃນ “ການເຈລະຈາທີ່ບໍ່ມີຄວາມດຶງດູດໃຈນັ້ນ” ຈົນກວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ເພື່ອຖອນ “ນະໂຍບາຍມຸ່ງຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ຮາສເຕັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນດີທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຕໍ່ມາ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ການພັງລົງຂອງການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງ ສຕັອກໂຮມ ນັ້ນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍໄດ້ສະແດງສັນຍານຂອງການກັບໄປສູ່ການທ້າທາຍເກາະຜິດຄັ້ງໃຫຍ່.