ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຕັດຄວາມສຳພັນທາງການທູດຂອງ ລັດຖະບານນາວຣູ (Nauru) ກັບໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງ “ທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ” ເຖິງແມ່ນມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີອະທິປະໄຕກໍຕາມ.
ປະເທດເກາະດອນປາຊີຟິກປະກາດ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ ທີ່ຈະການປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງດ້ານການທູດ ຈາກໄຕ້ຫວັນ ໄປເປັນຈີນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະສະພານິຕິບັນຢັດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ໄຕ້ຫວັນເປັນປະເທດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ມີຈິດໃຈແບບດຽວກັນ ແລະພາຄີປະຊາທິປະໄຕ. ສປ ຈີນ ມັກຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການແລກປ່ຽນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການເຮັດຫຼ້ອນຄຳສັນຍາດັ່ງກ່າວ” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ້ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງຂອງຄືນວັນຈັນ. ທ່ານໝາຍເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ທ່ານມິລເລີ້ກ່າຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກປະເທດ ຂະຫຍາຍການພົວພັນ ກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ການປົກຄອງທີ່ດີ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຍຶດໝັ້ນໃນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ສາທາລະນະລັດນາວຣູ “ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ສາທາລະນະລັດຈີນ (ໄຕ້ຫວັນ) ອີກຕໍ່ໄປໃນຖານະປະເທດນຶ່ງຕ່າງຫາກ ແຕ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ຂອງດິນແດນຈີນແທນ” ລັດຖະບານນາວຣູ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຢູ່ປັກກິ່ງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.