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ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນມຽນມາ ຕ້ອງໄປເຖິງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ

ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຊາວໂຣຮິງຢາຈາກມຽນມາ ຍ່າງຜ່ານທົ່ງນາ ຫລັງຈາກຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສແລ້ວ. (1 ກັນຍາ 2017)

ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ Nikki
Haley ​ໄດ້​ເຕືອນ​ມຽນມາ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ໃນ​ການ​ຕໍ່
ສູ້​ຕ້ານ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຢູ່​ໃນ​ລັດຣາ​ໄຄ​ນ໌ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງຢູ່ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ຂອງ
​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ ແຕ່​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ຕ້ອງໃຫ້​ໄປ​ເຖິງ​ມື​ຂອງ​
ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງການ​.

ທ່ານ​ນາງ Haley ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ກ່າວວ່າ “ພວກ
​ເຮົາ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ທີ່​ລັດຖະບານ​ມຽນມາ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ ທາງ​ດ້ານ​
ມະນຸດສະທຳ ຕໍ່​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຫລົບ​ໄພ​ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທັງ​ໝົດ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​
ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ການ
​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ນີ້ ​ໄດ້​ຕົກ​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ​ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ແທ້ໆໂດຍ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ​
ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້ ​ໃນ​ວິທີ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ແລະ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ພວກ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ “ຕົນກຳລັງ
​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່” ການ​ຟື້ນຟູ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ຢູ່​ທີ່
​ລັດຣາ​ໄຄ​ນ໌​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງມຽນມາ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ “ກັງວົນ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ລ່ວງລະ​ເມີດ​ທີ່​ມີ​ມາ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ” ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Patrick Murphy ຮອງ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ຊ່ອຍ​ວ່າການ ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ສະຫະລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ກ່ຽວ​ກັບ ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ
ຂ່າວ​ທາງ​ໂທລະສັບ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ​ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍເອົາ​
ບາດກ້າວ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ
​ສິງຫາ​ເປັນຕົ້ນມາ “ບາງທີ ອາດ​ມີ​ອົບ​ພະຍົບຫຼາຍ​ກວ່າ” 200,000 ຄົນ​ໄດ້​ຂ້າມ​ຊາຍ
​ແດນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັງ​ກລາ​ແດັສ ​ເພື່ອ​ຫຼົບໜີຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ອົບ​ພະຍົບພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຄື​ພວກ​ທີ່​ຫລົບໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຊານ ​
ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ມຽນມາ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຈຳນວນ​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່. ​ແຕ່​ທ່ານ​ກໍເວົ້າວ່າ ພວກ
​ອົບ​ພະຍົບ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດແມ່ນ​ຮວມທັງພວກ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ​ແລະ​ພວກ​
ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ.

​ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ມຽນມາ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເອກອັກ
ຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ​ວ່າ​ພະມ້ານັ້ນ.

​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ແລ້ວນີ້ ​ໂຄສົກ​ກະຊວງຕ່າງປະ​ເທດ​ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ Heather
Nauert ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ມີ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ
​ສະຖານະ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າວ່າ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ ຢ່າງ
​ໃກ້ຊິດ ກັບ​ລັດຖະບານ​ມຽນມາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖານະ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ລັດຣາ​ໄຄ​ນ໌.

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