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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ສ​ຫລ ເວົ້າ​ວ່າ ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່​ຖືກ​ແຍກ​ອອກຈາກ ​ພໍ່​ແມ່​ ມີຄວາມ​ທຸກ​ໂສກ​ ຢ່າງໜັກ​

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ພະ​ຍາ​ຍາມຂັດ​ຂວາງ​ລົດ​ເມ​ບໍ່​ໃຫ​້ຂົນ​ເອົາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຂົ້າເມືອງທີ່​ແຍກ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່ໄປ ຢູ່ນອກ​ສູນດຳ​ເນີນ​ເອ​ກະ​ສານຂອງ​ກົມ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ ສ​ຫລ ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ມິ​, 2018 ໃນ​ເມືອງ McAllen ລັດ Texas

ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່​ຖືກ​ແຍກ​ອອກຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນຕິ​ດ​ກັບເມັກ​ຊິ​ໂກ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຄວາມ​ທຸກ​ໂສກ​ເສົ້າຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ, ມີ​ຄ​ວາ​ມ​ຮູ້​ສຶກ​ຖືກປະ​ປ່ອຍ, ແລະມີ​ບັນ​ຫາ​ໂຣກ​ຈິດອັນ​ອື່ນໆ ອີງ​ຕາມ ຜົນສະ​ຫລຸບຂອງອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ລັດ​ຖະ​ບານໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ວານ​ນີ້.

ຫ້ອງ​ການກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ​ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ບໍ​ລິ​ການສັງ​ຄົມ ກ່າວ​ວ່າ​ ຄວາມ​ລຳ​ບາກ​ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍຢ່າ​ງ​ໜ້ອຍ 2,500 ຄົນ ແລະ​ອາດ​ຈະຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຖືກ​ແບ່ງ​ແຍກຈາກ​ພໍ່​ແມ່ ແມ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງກວ່າ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂັງຢູ່​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼັງ​ຈາກຄອບ​ຄົວທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ ຊຶ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດໃນ​ເຂດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ໄດ້​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ເຂົ້າ​ມາ ເພື່ອ​ຫລົບ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາ​ມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ​ທຸກ​ຈົນ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເພື່ອຫາ​ທາງ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ລາ​ຍ​ງານ ທີ່​ອ້າງ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັ​ບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຣກ​ຈິດ​ປະ​ມານ 100 ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຖືກແຍກອອກ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່ ແມ່ນ​ເປັນການ​ດຳ​ເນີນ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານຈະ​ປະ​ເມີນ ​ເຖິງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ການ​ແຍກຄອບ​ຄົວອອກ​ຈາກ​ກັນ. ສະ​ຫະ​ພາບດ້ານເສ​ລີ​ພາບຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ໄດ້​ຊະ​ນະໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງສານ ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສົ່ງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ກັບ​ຄືນໄປ​ຫາ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປແລ້ວການແຍກກັນ​ແກ່​ຍາວ​ເຖິງ 154 ມື້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈຳ​ນ​ວນ​ນຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າຍັງຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່.

ກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມນັ້ນ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້ດູ​ແລ​ພວກເດັກ​ນ້ອຍ​ພວກນັ້ນໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ເຊົາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍຄົນ​ອື່ນໆ​ ເຊື່ອ​ວ່າ​ພໍ່​ແມ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ປ່ອຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ມີ​ຄວາ​ມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ແລະ​ຮູ້​ສຶກສັບ​ສົນ.

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຢ້ານກົວ ຫຼື​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຕໍ່​ຄວາມ​ຢູ່​ດີ​ເປັນ​ສຸກ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ຢູ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນຶ່ງ ລາຍງ​ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ປະ​ມານ 7 ຫຼື 8 ປີ ໄດ້​ແຍກ​ຈາກ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ແລະ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ ແຕ່​ໄດ້​ເຊື່​ອ​ວ່າ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ແລະ​ລາວ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ​ໄດ້ກ່າວຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສືບ​ສວນ​ວ່າ “ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນີ້ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ​ໂຣກຈິດຂອງ​ລາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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