ຊາວອາເມຣິກັນ ພາກັນຢຸດພັກດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະຫວນຄືນວັນຄົບຮອບຂອງການໂຈມຕີ ດ້ວຍການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນໂດຍສານ 4 ລຳ ທີ່ຖືກຈີ້ໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຄາຍດາ ສັງຫານຊີວິດເກືອບຮອດ 3,000 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລະນຶກເຖິງຂີດໝາຍຂອງວັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍພິທີທີ່ເຄັ່ງຂຶມ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ບ່ອນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເອົາເຮືອບິນ ບິນເຂົ້າໄປຫານຶ່ງໃນຫ້າດ້ານຂອງຕຶກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ຢູ່ນອກນະ ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 184 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທ່ານໄບເດັນ ບອກຜູ້ຄົນທີ່ກັ້ງຄັນຮົ່ມຢູ່ໃນມື້ທີ່ຝົນຕົກລິນວ່າ "21 ປີ ແລະພວກ ເຮົາຍັງຮັກສາຄຳສັນຍານັ້ນໂດຍບໍ່ລືມມັນຈັກເທື່ອ." "ເລື່ອງລາວຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ໄດ້ປ່ຽນແປງໄປໃນມື້ນັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງ ປະເທດຊາດຈັກເທື່ອ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈອັນແນ່ວແນ່ຂອງປະເທດໃນການຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ "ບໍ່ເຄີຍສັ່ນຄອນໄປຈັກເທື່ອ", ໂດຍອ້າງເຖິງການໂຈມຕີກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2011 ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ້າວໂອຊາມາ ບິນ ລາເດັນ ທີ່ເປັນຜູ້ວາງແຜນການໂຈມຕີໃນວັນທີ 9/11 ຢູ່ໃນປາກິສຖານ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ທ່ານໄບເດັນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສັງຫານຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງກຸ່ມອາລ-ຄາຍດາ, ທ້າວເອເມນ ອາລ ຊາວາຮິຣີ (Aymen al-Zawahiri) ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລຂອງອັຟການິສຖານ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າສະຫະລັດ "ບໍ່ລັ່ງເລໃຈທີ່ຈະເຮັດທຸດສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ."
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 2,700 ຄົນ ເມື່ອເຮືອບິນ 2 ລຳ ທີ່ຖືກຈີ້ ບິນເຂົ້າໄປ ຕຳຕຶກແຝດຂອງສູນການຄ້າໂລກ ຫລື World Trade Center ໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາຣາ ແຮຣີສ ແລະສາມີຂອງທ່ານນາງ ຄືທ່ານດັກ ເອມຮອຟ (Doug Emhoff) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ ground zero ໃນນະ ຄອນນິວຢອກເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໄດ້ເຫັນການອ່ານຊື່ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໂຈມຕີດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ, ໃນຂະນະທີ່ພັນລະ ຍາຂອງທ່ານໄບເດັນ, ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຈີລ ໄບເດັນ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມອະນຸ ສອນສະຖານຢູ່ທີ່ເມືອງແຊງຄ໌ສວີລ (Shanksville), ລັດເພັນຊິລເວເນຍ.
40 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນລຳນຶ່ງຕົກໃສ່ທົ່ງນາ. ພວກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຄົນຂັບເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນ ແລະພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ທີ່ຈະເອົາຊະນະພວກຈີ້ເຮືອບິນ ທີ່ບັນຊາເຮືອບິນລຳນັ້ນ ແລະພະຍາຍາມບິນໄປວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຈະທຳການໂຈມຕີອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ.