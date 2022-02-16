ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນຢູ່ໃນການພົບປະທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດອາດຈະເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຄືອ ຂ່າຍຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍປາຊີຟິກ ທີ່ສາມາດຕ້ານຢັນການແຜ່ຂະຫຍາຍ ຂອງຈີນໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເຄັນ, ລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຮາຢະຊິ ໂຢຊິມາຊະ (Hayashi Yoshimasa) ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຈູງ ເອິຍ-ຢອງ (Chung Eui-yong) ໄດ້ເນັ້ນໜັກຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມເຖິງ “ຄວາມສຳຄັນ” ຂອງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ໃນຊ່ອງແຄບທີ່ແບ່ງໄຕ້ຫວັນອອກຈາກຈີນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມຈາກກອງປະຊຸມໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ທີ່ລັດຮາວາຍ ຍັງໄດ້ກ່າວປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງນຳກັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບ່ອນທຳລາຍຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສາກົນ.
ທ່ານໄລຟ໌-ເອີຣິກ ອີສລີ (Leif-Eric Easley), ຮອງສາດສະດາຈານສອນ ວິຊາການສຶກສາສາກົນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອີວາ ວູແມນສ໌ (Ewha Womans) ໃນນະຄອນຫລວງໂຊລ ກ່າວວ່າ ຝ່າຍສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເອົາໄຕ້ຫວັນຂຶ້ນມາລົມເພື່ອເຕົ້າໂຮມກຳລັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນເກາະທີ່ປ້ອງ ກັນຕົນເອງທີ່ຈີນອ້າງວ່າເປັນຂອງຕົນ ແລະຢືນຢັດທີ່ຈະປົກຄອງມັນໃຫ້ໄດ້ໃນ ທີ່ສຸດນັ້ນ.
ທ່ານອີສລີ ກ່າວວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຝ່າຍດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ໄທເປໝັ້ນໃຈຄືນມາອີກ ແລະກີດກັ້ນການບີບບັງຄັບເພີ້ມຂຶ້ນອີກຂອງປັກກິ່ງ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງບໍ່ໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນເອເຊຍ, ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດທີ່ຈິງແລ້ວ ຈໍາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຮຸກ ຮານຂອງຈີນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດກໍໄດ້."
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງຂອງຈີນໃນຊຸມປີ 1940, ເມື່ອພວກຮັກຊາດຂອງຈຽງໄຄເຊັກໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ພວກຄອມມິວນິສຂອງເໝົາເຊຕຸງ ແລະຕັ້ງລັດຖະບານຄືນໃໝ່ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໄທເປ. ຈີນບໍ່ເຄີຍລົດຫລະທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງທະຫານ, ຖ້າຈຳເປັນ, ເພື່ອທ້ອນໂຮມກັນກັບໄຕ້ຫວັນ. ນັບແຕ່ກາງປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ມັນໄດ້ເອົາເຮືອບິນບິນເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ລະບຸວ່າເປັນໜ່ານຟ້າທີ່ຢູ່ການປ້ອງກັນຂອງໄຕ້ຫວັນເປັນປະຈຳ.
ວໍຊິງຕັນຂາຍອາວຸດໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ, ຮັກສາເຮືອບັນທຸກເຮືອບິນຢູ່ໃກ້ໆທີ່ນັ້ນ ແລະ ໄດ້ເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສໍາພັນກັບໄຕ້ຫວັນປີ 1979 ເຊິ່ງລະບຸວ່າ ສະຫະລັດຮັກສາຄວາມສາມາດ "ຕ້ານການບັງຄັບ ຫຼືການບີບບັງຄັບໃນທຸກຮູບແບບທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼືລະບົບສັງຄົມ ຫຼືເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນໃນໄຕ້ຫວັນ," ນັ້ນກຽມໄວ້. ພວກນັກວິເຄາະໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະເຫັນວ່າ ການຍົກໄຕ້ຫວັນໃຫ້ແກ່ຈີນ ແມ່ນເປັນການທັບມ້າງໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງພັນທະມິດເອເຊຍປາຊີຟິກໃນຍຸກສົງຄາມເຢັນຂອງຕົນ.
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