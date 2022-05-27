ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນຍຸດທະສາດຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໃນການເອົາຊະນະການແຂ່ງຂັນກັບຈີນໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ ໂດຍການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ, ເພີ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ.
ໃນຄຳປາໄສທີ່ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ຕໍ່ຜູ້ຟັງໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ "ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ" ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປັກກິ່ງຈະບໍ່ເອົາໂລກໜີໄປຈາກຄ່ານິຍົມທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງລະບົບລະບຽບຂອງສາກົນສຳລັບ 75 ປີຜ່ານມານີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດຢາກປ້ອງກັນວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ແລະຫຼີກເວັ້ນການສ້າງສົງຄາມເຢັນຄັ້ງໃໝ່. ແຕ່ທ່ານກໍຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍຢ່າງ, ລວມທັງການປະຕິບັດດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນ, ການຂັດແຍ້ງດ້ານດິນແດນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະການຄ້າສາກົນ ບ່ອນທີ່ສະຫະລັດມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຕ້ານກັບສິ່ງທີ່ທ່ານພັນລະນາວ່າ ຈີນທີ່ມີລັກສະນະຮຸກຮານສາກົນ ຫລາຍຂຶ້ນນັ້ນ.
ກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນນັ້ນ, ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວວ່າສະຫະລັດຄັດຄ້ານການປ່ຽນແປງແຕ່ຝ່າຍດຽວຕໍ່ສະຖານະ ພາບທີ່ເປັນຢູ່ໂດຍປັກກິ່ງ ຫຼືໄຕ້ຫວັນ. ວໍຊິງຕັນຍັງບໍ່ສະໜັບສະໜູນການເປັນເອກະລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະຄາດວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງຂ້າມຊ່ອງແຄບ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ.
"ໃນຂະນະທີ່ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ສິ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແມ່ນການບີບບັງຄັບຂອງປັກກິ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຊັ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດສາຍພົວພັນຂອງໄຕ້ຫວັນ ກັບບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແລະຂັດຂວາງ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ."
ຄຳປາໄສຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດທ່ານນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນຂອງປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍິນດີເຂົ້າແຊກແຊງທາງການທະຫານເພື່ອປ້ອງກັນໄຕ້ຫວັນ ຖ້າຈີນ ຫາກບຸກລຸກເກາະດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ມາທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອັນໃດ ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ຊັດເຈນດ້ານຍຸດທະສາດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງກໍຄືພຶດຕິກໍາຂອງປັກກິ່ງ.