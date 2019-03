ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ຈະ​ປົດຜູ້​ນຳ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ ໃນເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ​ນິ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ແນໃສ່ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຄິວ​ບາ ທີ່​ພວກ​ຕ້ອງ​ຕິ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິຍົມ ​ກ່າວ​ວ່​າ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ຢູ່​ໃນອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນໂດຍ​ສົ່ງ​ອອກລະ​ບອບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ ແລະ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກົດ​ຂີ່​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ. Brian Padden ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໄດ້​ຍົກເອົາວິ​ກິດ​ການ ​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຂຶ້ນ​ມາ​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ​ຕໍ່​ພວກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກຢູ່​ຮາ​ວາ​ນາ ຊຶ່ງໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.​

ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຕິ ກ່າວ​ວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ຄິວ​ບາ ແມ່ນ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ພາ​ໃຫ້​ເນ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຂາດ​ແຄນ​ອາ​ຫານ ແລະ​ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ ແບບ​ຊຳ​ເຮື້ອ ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ເງິນ​ເຟີ້ ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ.

ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ຄົນຕ້ອງ​ຫລົບ​ໜີ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຢູ່ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ໄປ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ໂຣ​ເຈີ ນໍ​ຣິ​ເອກາ ຈາກ​ສະ​ຖ​າ​ບັນ​ເອັນ​ເຕີ​ໄພ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ:

“ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຄິວ​ບາ ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ແລະພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບພ້ອມ​ທັງ​ການ​ກົດ​ຂີ່ ແມ່ນ​ເປັນ​ໂຕ​ຢ່າງທີ່​ສຳ​ຄັນ ບໍ່ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ໂຕ​ຢ່າງ​ແບບ​ຄິວ​ບານັ້ນ.”

ເວ​ລາ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ເມື່ອ 2 ທົດ​ສະ​ວັດ​ກ່ອນ ມື້​ລາງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ​ຮູ​ໂກ ຊາ​ເວ​ສ ໄດ້​ຕັ້ງ​ໂຕ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ຄິວ​ບາທ່ານ​ຟີ​ແດ​ລ ກາ​ສ​ໂຕ​ຣ ແລະ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄວາມສຳ​ພັນ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສ​ະ​ໜັບ​ສ​ະ​ໜຸນ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ຊຶ່ງ​ຮາ​ວາ​ນາໄດ້​ຮັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ປະມານ 50,000 ຖັງ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ເພື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ທ່ານ​ໝໍ ແລະ​ນາຍ​ຄູ​ຄິວ​ບາ 20,000 ​ຄົນໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ແຕ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ນອກນັ້ນ ຄິວ​ບາ​ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ທະ​ຫານ ໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສືບ​ລັບ ແລະ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງດ້ານ​ການ​ເມືອງ ໄປ​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ທີ່​ສືບ​ທອດ​ອຳ​ນາດ​ຈາກ​ທ່ານ​ຊາ​ເວ​ສຄື​ທ່ານ​ນິ​ໂກ​ລັ​ສມາ​ດູ​ໂຣ ຮັກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ​ຕໍ່ຂັ້ນ​ຕອນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ທ່ານບ​ຣູ​ໂນ ໂຣດ​ຣີ​ເກວ​ສ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ມັນ​ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ໜ້າ​ລະ​ອາຍ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄິວ​ບາ​ມີ​ກອງ​ທັບ​ສ່ວນ​ໂຕ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​ແດງ​ຫຼັກ​ຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.”

ອົງ​ການ​ນິ​ລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາ​ກົນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ໄດ້​ຈົດ​ບັນ​ທຶກ​ໃນ​ປີນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ດູ​ໂຣໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ເພື່ອ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ ຈັບ​ກຸມ​ຄຸມ​ຂັ​ງ ແລະຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ພວກ​ຄັດ​ຄ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ພ້ອມທັງ​ປາບ​ປາມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ 50 ກວ່າ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣອອກ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ ຍ້ອນ​ສໍ້​ໂກງ​ຄະ​ແນນ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນປີ​ກາຍນີ້ ແລະ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ທ່ານ​ຮ​ວານ ກວາ​ອີ​ໂດ ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ໜັກ ໂດຍ​ໄດ້​ກັກ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ຍັງ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຄິວ​ບາ ແລະ​ຂູ່​ວ່າ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່ ກົດ​ໝາຍ Helms-Burton ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຟ້ອງຮ້ອງເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຖືກ​ຢຶດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ປີ 1959.

ທ່ານ​ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ “ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຄິວ​ບາ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍແລະ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ກົດ​ຂີ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ” ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ທວີດ​ເຕີ້​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານມາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ ໃນ​ການ​ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່​າວ.

ພວກ​ຕ້ອງ​ຕິ​ທ່ານ​ທ​ຣຳກ່າວ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຂອງ​ທ່ານແມ່ນ​ເພື່ອຢາກ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ຊາວ​ຄິວ​ບາ ຢູ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄືນ​ອີກ ໃນ​ປີ 2020 ນັ້ນ.

ທ່ານ​ມາກ ວາຍບ​ຣັອດ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ກ່າວ​ວ່າ:

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໃນ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄຳ​ນວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຈະ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ​ແລະ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ພໍ​ປານໆ​ກັນ ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ມີ​ກຸ່ມ​ຜູ້ມີ​ສິດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.”

ແມ່ນ​ແຕ່​ພວກ​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຕໍ່​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄິວ​ບາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ນັ້ນ ກໍ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ພັນ​ທະ​ມິດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຫຼາຍໆ​ປະເທດ ​ທີ່​ເຫັນ​ພ້ອມ ​ກັບ​ການ​ກຳ​ຈັດ​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າຈະ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ​ຕໍ່​ຮາ​ວາ​ນາ.

U.S. efforts to unseat Venezuelan socialist leader Nicolas Maduro are also aimed at confronting the communist government in Cuba that conservative critics say continues to destabilize its neighbors in Latin America by exporting its failed economic model and fostering political repression.VOA's Brian Padden reports on how Washington cites the Venezuelan crisis to justify increasing pressure against its longstanding communist adversary in Havana.



Cuba-influenced policies, critics say, are responsible for Venezuela's chronic food and medicine shortages and hyperinflation in the oil rich country.



The crisis has driven millions abroad to escape increasing poverty at home.



Roger Noriega, American Enterprise Institute:

"The Cuban regime is the intellectual author of the collapse in Venezuela.And the refugees, and the repression, are a feature not a bug of that Cuban model."



When he took office two decades ago, the late Venezuelan President Hugo Chavez aligned himself closely with Cuban leaders Fidel Castro and his brother Raul. They established a mutually supportive relationship in which Havana receives an estimated 50,000 barrels of oil a day in exchange for sending 20,000 Cuban doctors and teachers to work in Venezuela.



But President Trump says Cuba has also sent thousands of security personnel, military intelligence operatives and political advisers, to help Chavez's successor, Nicolas Maduro, maintain authoritarian control and subvert Venezuela's democratic process.



Cuba's Foreign Minister Bruno Rodriguez rejects these charges.



Bruno Rodriguez, Cuban Foreign Minister:

"It is a vile accusation from the President of the United States when he says Cuba has a private army in Venezuela.I order him to show evidence of this."



The human rights group Amnesty International this year documented the Maduro government's widespread use of security forces to murder, detain and threaten political opponents and suppress growing public protests.



The U.S. along with over 50 other nations have called for Maduro's ouster for rigging last year's presidential election. And they have recognized opposition leader Juan Guaido, the head of Venezuela's National Assembly as the country's interim president.



The Trump administration has imposed tough sanctions that seize Venezuela's oil assets in the U.S.



The U.S. this week also increased sanctions against Cuba, and threatened to reinstate the suspended Helms-Burton act to allow Americans to sue for property in Cuba that was seized during the 1959 revolution.



National Security Adviser John Bolton cited "Cuba's role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela," in a Twitter post on Monday, to justify increased sanctions.



Trump's critics say his anti-communist strategy is more about appealing to Cuban voters in Florida, a key state for the president's possible re-election bid in 2020.



((Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research))

"I think, Trump in his calculations, he was looking to run for re-election, and Florida is a swing state, and you have a constituency there that wants to overthrow this government."



Even many conservative supporters of Trump's Cuba policy concede that many U.S. allies supporting Maduro's removal, are not likely to back a wider effort against Havana.