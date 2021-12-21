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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ປ່ອຍ​ເງິນ​ສຳ​ຮອງ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ກາງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ພວກ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ສູນ​ກາງ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົ​ນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແລະ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລູ​ເທີ​ແລນ ໃນ​ອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດຣຍ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ທັນ​ວາ 2021.
ISLAMABAD — 

ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາເກືອບທັງໝົດ ທີ່ເປັນພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ໂດຍກົດດັນທ່ານໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງ “ມີສະຕິ ແຕ່ຮີບດ່ວນ” ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.

ສະມາຊິກສະພາໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ຫຼຸດຜ່ອນການຂວໍ້າບາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ​ປ່ອຍ​ເງິນທຶນສໍາຮອງຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານກາງອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງວໍຊິງຕັນໄດ້ລະງັບໃນທັນທີຫຼັງຈາກການເຂົ້າຢຶດອໍານາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຈາກລັດຖະບານທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະຫະລັດໃນຊ່ວງກາງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.

“ພວກເຮົາຍັງຄົງກັງວົນເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການຂວໍ້າບາດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານທີ່ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະບານໃນເວລານີ້ ກໍາລັງສ້າງຜົນກະທົບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ,” ຕາມການອ່ານໃນຈົດໝາຍ.

ທໍານຽບຂາວ ໄດ້ໂຕ້ຕອບໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ມືຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກຜູກໝັດກັບເງິນທຶນທີ່ຖືກລະງັບ, ແຕ່ສະຫະລັດ ຈະຍັງຄົງສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາ ຍາມທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.

ການຂວໍ້າບາດ ແລະການລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນານາຊາດຢ່າງທັນທີທັນໃດນັ້ນ ແມ່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງເພິ່ງພາອາໄສຈາກພາຍນອກເປັນຈຸດໜັກໃນຊ່ວງ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງກໍາລັງຈະຫຼົ້ມສະຫຼາຍແລ້ວ.

ວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ອັນເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມມາດົນຫຼາຍປີ, ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຮຸນແຮງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດຄະເນວ່າ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາກອນ 40 ລ້ານຄົນ ແມ່ນກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຢາກ, ໂດຍມີເດັກນ້ອຍ 1 ລ້ານຄົນສ່ຽວຕໍ່ການເສຍຊີວິດຈາກ “ພາວະຂາດສານອາ ຫານທີ່ຮຸນແຮງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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