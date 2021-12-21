ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາເກືອບທັງໝົດ ທີ່ເປັນພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ໂດຍກົດດັນທ່ານໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງ “ມີສະຕິ ແຕ່ຮີບດ່ວນ” ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ສະມາຊິກສະພາໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ຫຼຸດຜ່ອນການຂວໍ້າບາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະປ່ອຍເງິນທຶນສໍາຮອງຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານກາງອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງວໍຊິງຕັນໄດ້ລະງັບໃນທັນທີຫຼັງຈາກການເຂົ້າຢຶດອໍານາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຈາກລັດຖະບານທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະຫະລັດໃນຊ່ວງກາງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
“ພວກເຮົາຍັງຄົງກັງວົນເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການຂວໍ້າບາດເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານທີ່ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະບານໃນເວລານີ້ ກໍາລັງສ້າງຜົນກະທົບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ,” ຕາມການອ່ານໃນຈົດໝາຍ.
ທໍານຽບຂາວ ໄດ້ໂຕ້ຕອບໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ມືຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກຜູກໝັດກັບເງິນທຶນທີ່ຖືກລະງັບ, ແຕ່ສະຫະລັດ ຈະຍັງຄົງສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາ ຍາມທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ການຂວໍ້າບາດ ແລະການລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນານາຊາດຢ່າງທັນທີທັນໃດນັ້ນ ແມ່ນສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງເພິ່ງພາອາໄສຈາກພາຍນອກເປັນຈຸດໜັກໃນຊ່ວງ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງກໍາລັງຈະຫຼົ້ມສະຫຼາຍແລ້ວ.
ວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ອັນເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມມາດົນຫຼາຍປີ, ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຮຸນແຮງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດຄະເນວ່າ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາກອນ 40 ລ້ານຄົນ ແມ່ນກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຢາກ, ໂດຍມີເດັກນ້ອຍ 1 ລ້ານຄົນສ່ຽວຕໍ່ການເສຍຊີວິດຈາກ “ພາວະຂາດສານອາ ຫານທີ່ຮຸນແຮງ.”
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