ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ໄປສູ່ການຍົກ ເລີກສິດອຳນາດ ໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ມີມາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢືນຢັນສິດອຳນາດຂອງລັດຖະສະພາຄືນໃໝ່ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 13 ຕໍ່ 8, ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເລີກການອະນຸຍາດໃນປີ 2001 ແລະ 2002 ສໍາລັບການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ, ຫຼື AUMFs ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມອ່າວເປີເຊຍ ແລະອີຣັກສິ້ນສຸດລົງຢ່າງເປັນທາງການ.
“AUMFs ທັງສອງອັນນີ້ ແມ່ນລ້າສະໄຫມແລ້ວ ມັນບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະບໍ່ຄວນຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເປັນເຫດຜົນຂອງການໃຊ້ກໍາລັງທະຫານຂະຫນາດໃຫຍ່. ການຍົກເລີກສິດອຳນາດທັງສອງຢ່າງນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາກັບອີຣັກ ແລະຢູ່ໃນຂົງເຂດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບອບ ເມເນນເດສ (Bob Menendez), ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ພະຍາຍາມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອຍົກເລີກ AUMFs ປີ 2001 ແລະ 2002 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001, ຊຶ່ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດມີສິດມີອໍານາດອັນກວ້າງຂວາງໃນການປະຕິບັດການທາງທະຫານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດທາງລັດຖະທຳມະນູນ ແກ່ລັດຖະສະພາໃນການອະນຸມັດເລີຍ.
ມາຮອດທຸກວັນນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວທ່າມ ກາງສຽງຕຳໜິທີ່ເວົ້າວ່າ ການຍົກເລີກສິດອຳນາດດັ່ງກ່າວ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມ ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.