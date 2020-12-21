ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ມູນຄ່າ 900 ພັນລ້ານໂດລາ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແລະສູງຂອງສະຫະລັດ ຄາດກັນວ່າ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຈະລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຮັບຜ່ານຊຸດງົບປະມານຊ່ອຍເຫຼືອຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ມູນຄ່າ 900 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນ ແລະທຸລະກິດທັງຫຼາຍ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວອອກມາຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນຫຼາຍອາທິດ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງທັງພັກເດໂມແຄຣັດແລະຣີພັບບລີກັນໄດ້ຖົກຖຽງກັນໃນເລື້ອງຈຳນວນເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຈະສະໜອງແກ່ລັດຖະບານ ແລະວ່າຄວນຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ພາກສ່ວນໃດນຶ່ງຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ພວກທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຫຼື ຈະເປີດເສດຖະກິດໄປເລື້ອຍໆ.
ມັນຍັງໄດ້ອອກມາໃນລະຫວ່າງການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໂດຍທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນເກືອບຮອດ 18 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງບວກເຂົ້າກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ ແລະພ້ອມດ້ວຍການເສຍຊີວິດທັງໝົດຂອງປະເທດແມ່ນຢູ່ທີ່ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 317,000 ຄົນ ອີງຕາມສູນກາງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ດ້ານໄວຣັດໂຄໂຣນາ ຂອງຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດແລະຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ທີ່ລວມທັງ ເງິນ 600 ໂດລາເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍຈຳພວກທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 75,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ. ການຈ່າຍເງິນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຮອບກ່ອນໜ້ານີ້ 1,200 ໂດລາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍບັນເທົ່າທຸກຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນເດືອນມີນາທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ.
ຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານໃໝ່ນີ້ ຍັງລວມມີ ໂຄງການປົກປ້ອງເງິນເດືອນຂອງພວກຄົນງານ ຫຼື PPP ມູນຄ່າ 284 ພັນລ້ານໂດລາ ອັນເປັນໂຄງການລິເລີ້ມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ອຍພວກທຸລະກິດຮັກສາພວກຄົນງານທັງຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ເສດຖະກິດຖືກກົດດັນໂດຍໂຣກລະບາດ ທີ່ອາດກົດດັນ ພວກທຸລະກິດໃຫ້ປົດຄົນງານອອກຕື່ມອີກນັ້ນ.
ງົບປະມານໃໝ່ນີ້ຍັງປະກອບດ້ວຍ ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ຫວ່າງງານ 300 ໂດລາຕໍ່ອາທິດເປັນເວລາໄລຍະ 11 ອາທິດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີ 82 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ອຍພວກໂຮງຮຽນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຂອງທ້ອງຖິ່ນ, 25 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອຄ່າເຊົ່າເຮືອນ, 15 ພັນລ້ານໂດສໍາລັບໂຮງມະຫໍລະສົບ ແລະ 10 ພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງເດັກ ນ້ອຍ. ແລະຍັງມີອີກ 4 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອປະເທດອື່ນໆ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນພະຍາດເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
“ຍັງຈະມີຊຸດກູ້ໄພທີ່ສໍາຄັນອີກຊຸດນຶ່ງ ສໍາລັບປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ” ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລໄດ້ກ່າວໄປໃນຖະແຫລງ ການເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານກ່າວໄປອີກວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາສືບຕໍ່ສູ້ຊົນກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນລະດູການຂອງວັນພັກຢູ່ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບມັນພຽງລຳພັງ.”