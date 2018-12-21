ພວກໄອຍະການສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍການກ່າວຫາ ຕໍ່ສະມາ
ຊິກຂອງກຸ່ມສອດແນມທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງບໍ່ດີຂອງຈີນ ສອງຄົນ, ຊຶ່ງ
ເປັນການກ່າວຫາອັນຫລ້າສຸດ ໃນຈຳນວນການກ່າວຫາເປັນຈຳນວນຫລາຍຕໍ່ຄົນ
ສັນຊາດຈີນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກຂະໂມຍຄວາມລັບ ທາງການຄ້າ ແລະ
ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍຂອງທຸລະກິດສະຫະລັດ ແລະຂອງອົງການອື່ນໆ.
ທ້າວ ຊູ ຮວາ (Zhu Hua) ແລະ ທ້າວ ຊັງ ຊີລອງ (Zhang Shilong) ທີ່ຖືກລະບຸຢູ່
ໃນການກ່າວຫານັ້ນວ່າ ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ການນາບ
ຂູ່ທີ່ມີຄວາມມານະໃນລະດັບສູງ ຫລື APT 10 ນັ້ນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການ
ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການບຸກລຸກທາງອິນເຕີແນັດໃນລະດັບໂລກ ເປັນເວລາ 12 ປີ, ໂດຍ
ການເຈາະຂໍ້ມູນທາງຄອມພີວເຕີ ຢູ່ໃນຢ່າງໜ້ອຍສິບ ກວ່າປະເທດ ຊຶ່ງລວມທັງສະຫະ
ລັດ ແລະອັງກິດອີກດ້ວຍ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສືບລັບຂອງຈີນເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນດ້ານທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນໄດ້, ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ຍາວ 23 ໜ້າ.
ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນກັບຝ່າຍບໍລິການດ້ານສືບລັບ ນັກລັກເຈາະຂໍ້ມູນສອງຄົນ
ນີ້ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຖືກລະບຸໂຕຂອງກຸ່ມ APT 10 ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໜ່ວຍ
ສະໜອງການບໍລິການໃນດ້ານຈັດການຂໍ້ມູນ ຫລື MSPs ຂອງອົງການລັດຖະບານສະ
ຫະລັດ, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຫລາຍກວ່າ 45 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ແລະຂອງລັດຖະ
ບານປະເທດຕ່າງໆ ໃນໂລກ.
ການປຸກລະດົມທາງດ້ານໄຊເບີ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການລັກເຈາະຂໍ້ມູນສຳຄັນເປັນຈຳນວນ
ຫລາຍຮ້ອຍກິກາໄບທ໌ ຈາກວົງອັນກວ້າງໆຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ.
ຢູ່ໃນກໍລະນີນຶ່ງ, ພວກໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄອມພີວ
ເຕີ້ຫລາຍກວ່າ 40 ໜ່ວຍຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຖືກເຈາະ, ໄດ້ ລັກເອົາຊື່, ເບີ
ປະກັນໄພສັງຄົມ, ຂໍ້ມູນດ້ານການເກີດ, ຂໍ້ມູນເງິນເດືອນ, ເບີໂທລະສັບສ່ວນຕົວ, ແລະ
ທີ່ຢູ່ທາງອີເມລຂອງພະນັກງານໃນກອງທັບເຮືອ ຫລາຍ ກວ່າ 100,000 ຄົນໄປ.
"ເມື່ອພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງ (ໜ່ວຍສະໜອງການບໍລິການທີ່ຖືກຈັດການ)
ໄດ້, ພວກເຂົາກໍສາມາດລັກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງໄດ້ປຽບແບບບໍ່ຍຸຕິທຳ,"
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ. ທ່ານ
ກ່າວເພີ້ມວ່າ "ນີ້ເປັນການສໍ້ໂກງ ແລະລັກຂະໂມຍຢ່າງເຕັມແບບສະບັບເລີຍ ແລະມັນກໍ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນໄດ້ປຽບຢ່າງບໍ່ຊອບທຳໂດຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ເຮັດ
ຕາມກົດລະບຽບສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມລະບົບເສດຖະກິດຂອງ
ໂລກນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ."
ກຸ່ມ APT 10 ເປັນກຸ່ມສອດແນມທາງໄຊເບີ ຫລືອິນເຕີແນັດ ທີ່ແຜ່ຫລາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ
ໂລກ, ອີງຕາມທ່ານ ເບນ ຣີດ ຈາກບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ
ຟາຍຣ໌ອາຍ (FireEye).
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