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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ປະນາມ ອີຣ່ານ ທີ່ປະກອບ ອາວຸດ ແກ່ພວກກະບົດ ຢູ່ເຢເມນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ກ່າວຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມາຈາກຈະຫລວດຂອງອີຣ່ານ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີກອງປະຊຸມນັກຂ່າວຢູ່ໃນ ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 14 ທັນວາ 2017 ຜ່ານມານີ້

ທໍານຽບຂາວ​ໄດ້​ປະນາມ "​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄໍາ​ເວົ້າຢ່າງ​ແຮງ" ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ
ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ຂອງ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຮູ​ຕີຂອງ​ຊາວ​ເຢ​ເມນ ທີ່ໜຸນຫລັງ​ໂດຍ​ອີຣ່ານ
​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຍິງ​ໃສ່ ພະລາດ​ຊະ​ວັງ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ​ໃນ​ນະຄອນ
ຣີຢາດ.

ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ​ໄດ້ແນ​ໃສ່​ຕໍານັກ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ເຈົ້າຊີວິດ
Salman bin Abdulaziz Al Saud ນັ້ນ ​ເປັນ​ການ​ຍິງ​ຄັ້ງຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ຫລາຍໆຄັ້ງ
ທີ່​ກຸ່ມ​ຮູ​ຕີ ​ໄດ້​ຍິງ​ໃສ່​ດິນ​ແດນ​ຂອງຊາ​ອຸ​ດີ.

​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ​ນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ທໍານຽບຂາວ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ບອກ​ໃຫ້ອີຣ່ານມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໃນ "ການ
ລະ​ເມີ​ດ​ແບບຊໍ້າ​ແລ້ວ ຊໍ້າ​ອີກ ​ແລະຢ່າງ​ເປີດ​ແປນ" ຕໍ່ມະຕິ​ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງອົງການສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວກັບ​ເຢ​ເມນ.

ທໍານຽບຂາວ ​ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ອີຣ່ານວ່າ ​ໄດ້​ປະກອບ​ລູກ​
ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະນາວຸດ​ໃຫ້​ແກ່ ​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຮູ​ຕີ ຢູ່​ໃນ​ເຢ​ເມນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການລະ​ເມີດ​
ມະຕິຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດທີ່​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ປີ 2015 ຊຶ່ງຫ້າມ​ເທຣານບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ອອກ
​ອາວຸດ​ບາງ​ຊະນິດ ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະນຸມັດ​ຈາກສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ອີ​ຣ່ານບໍ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ການໜຸນຫລັງ​ແກ່​ພວກ ຮູ​ຕີ ​ແຕ່​ວ່າ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ
ວ່າ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ປະກອບ​ອາວຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນີ້.

​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້ ທ່ານ​ນາງ ນິກກີ​ ​ເຮ​ລີ ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ​ປະ​ຈໍາ​ອົງ
ການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ​ຂຶ້ນ ​ແລະທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​
ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ ​ເສດ​ກະສຸນ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະນາວຸດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າວ່າ
​ເປັນ​ຫລັກຖານ "ທີ່​ບໍ່ສາມາດ​ປະຕິ​ເສດ​ໄດ້" ວ່າອາວຸດ​ທີ່​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຮູ​ຕີ​ໃຊ້​ນັ້ນ
​ແມ່ນມາຈາກອີຣ່ານ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ກ່ຽວກັບ​ວ່າ ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​
ເຮ​ລີ ນໍາ​ມາສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການລະ​ເມີ​ດ​ຕໍ່ການ​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ຫລືບໍ່. ​
ແຕ່​ວ່າ​ຫລາຍ​ຄົນ​ກໍ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການຈ​ະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ແລ້ວ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ຮັບ
​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ແບບ​ໃດ​ແບບ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ອີຣ່ານ.

US: 'Undeniable' Evidence Iran Illegally Arming Yemen Rebels
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