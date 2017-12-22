ສຫລ ປະນາມ ອີຣ່ານ ທີ່ປະກອບ ອາວຸດ ແກ່ພວກກະບົດ ຢູ່ເຢເມນ

ທໍານຽບຂາວໄດ້ປະນາມ "ໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງແຮງ" ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດ ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຂອງຊາວເຢເມນ ທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍອີຣ່ານ
ໃນອາທິດນີ້ທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການຍິງໃສ່ ພະລາດຊະວັງຂອງຊາອຸດີ ໃນນະຄອນ
ຣີຢາດ.
ລູກສອນໄຟທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າໄດ້ແນໃສ່ຕໍານັກທີ່ເປັນທາງການຂອງເຈົ້າຊີວິດ
Salman bin Abdulaziz Al Saud ນັ້ນ ເປັນການຍິງຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງຫລາຍໆຄັ້ງ
ທີ່ກຸ່ມຮູຕີ ໄດ້ຍິງໃສ່ດິນແດນຂອງຊາອຸດີ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະປະຊາຊາດບອກໃຫ້ອີຣ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ "ການ
ລະເມີດແບບຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ ແລະຢ່າງເປີດແປນ" ຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບເຢເມນ.
ທໍານຽບຂາວ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຊາອຸດີ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ໄດ້ປະກອບລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃຫ້ແກ່ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ຢູ່ໃນເຢເມນ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດ
ມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ວາງອອກໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຫ້າມເທຣານບໍ່ໃຫ້ສົ່ງອອກ
ອາວຸດບາງຊະນິດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ອີຣ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການໜຸນຫລັງແກ່ພວກ ຮູຕີ ແຕ່ວ່າ ໄດ້ປະຕິເສດ
ວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ປະກອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກນີ້.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຂຶ້ນ ແລະທ່ານນາງໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ເສດກະສຸນຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຊຶ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ
ເປັນຫລັກຖານ "ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້" ວ່າອາວຸດທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີໃຊ້ນັ້ນ
ແມ່ນມາຈາກອີຣ່ານ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານແມ່ນມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວ່າ ຫລັກຖານທີ່ທ່ານນາງ
ເຮລີ ນໍາມາສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງນັ້ນ ແມ່ນເປັນການລະເມີດຕໍ່ການລົງໂທດຢ່າງຊັດເຈນຫລືບໍ່.
ແຕ່ວ່າຫລາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫລືອ ແບບໃດແບບນຶ່ງຈາກອີຣ່ານ.
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