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ສະຫະລັດ ປະ​ທະ​ກັບ ​ພາຄີ ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ຍ້ອນ ຍົກເລີກ ຂໍ້ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍ ກັບອີຣ່ານ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ ກັບຫົວໜ້າ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເຟເດີຣິກາ ໂມເກຣີນີ (Federica Mogherini).

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ທີ່ຍົກເລີກ​ຂໍ້ຕົກລົງ
ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ສະຫະລັດ ປະ​ທະ​ກັບ​ພາຄີ​ ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ຂອງຕົນ
ບາງປະເທດໃນ​ຢູ​ໂຣບ. ການທີ່ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ສັ່ງໃຫ້​ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງໜັກທີ່​ສຸດ ​ຕໍ່​ບັນດາ
​ບໍລິສັດ​ທີ່ສືບຕໍ່ປະກອບທຸລະ​ກິດກັບ​ອີຣ່ານ ​ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຢ່າງໃຫຽ່ ​
ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ໃຫ້ແກ່ຝຣັ່ງ ​ແລະ​ເຢຍຣະມັນ ບ່ອນ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ​ແອ​ບັສ ​
ແລະ ວົກສວາ​ເກິ​ນ ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນຍາ​ເປັນ​ເງິນ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ກັບ​ເຕຫະຣ່ານນັ້ນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຝ່າຍການທູດ ຊິນດີ ເຊນ ສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າ ຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ
ດັ່ງກ່າວ ຈະກະທົບຕໍ່ສາຍພົວພັນຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກນີ້ແບບໃດ
ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນຈະ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ກັບສະຫະລັດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສາບານຕົວ, ເປັນລັດຖະມົນຕີ​
ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຄົນ​ໃໝ່ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ​ພອມພຽວ ​ກໍໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ຍັງກອງ​ບັນຊາການ
ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊິລ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ສະຫະລັດ
​ໃຫ້​ຄຸ່ນຄ່າ​ແກ່ສາຍພົວພັນຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ ທີ່​ເປັນຫົວ​ແຮງຂອງ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພແລະ​ສະຖຽນລະ​ພາບຂອງໂລກ.

​ແຕ່​ວ່າ ສາຍ​ພົວພັນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້ແຮງ​ກະທົບ​ຫວ່າງ​ໄວໆ​ມາ​ນີ້ ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ
ຕົນ​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ ພວກບໍລິສັດ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ປະກອບ​ທຸລະ​ກິດກັບ​ອີຣ່ານ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານ​ນາງ ​ແອ​ງ​ເກີ​ລາ ​ເມີຣ໌​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ນະຄອນ
​ເບີຣ໌ລິນ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ຕໍ່ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳໃນ​ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່​ໄດ້​ຖອນ​ຕົວອອກ​ຈາກຂໍ້ຕົກລົງດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ.

ທ່ານ​ນາງ ​ແອ​ງ​ເກີ​ລາ ​ເມີຣ໌​ໂກ ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາເຢຍລະມັນແປເປັນພາສາ​ອັງກິດ​ວ່າ:
“ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ສະຫະລັດ ກັບ​ເຢຍຣະມັນ, ​
ໃນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ - ສະຫະລັດ, ຕອນ​ທີ່​ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ ​ແລະເຢຍ
ຣະມັນ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າຂໍ້​ຕົກລົງເລື່ອງໂຄ​ງການອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍກັບ​ອີຣ່ານ
ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກລົງທີ່ອ່ອນແອ, ​ແຕ່​ກໍ ​ເປັນການຕົກລົງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ຍຶດຖື​ເອົາໄວ້.”

ລັດຖະມົນຕີການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງ
ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊິລ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ສົນທະນາ
​ຫາລືເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ ຊຶ່ງທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ
ກ່າວ​ວ່າ“ມັນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ພວກປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບ
​ຢູ​ໂຣບທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ແນ່ໃຈວ່າຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
​ແມ່ນ​ຖືກ​ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະການເຮັດຜິດ​ກົດໝາຍ ​ໂດຍສະຫະລັດ ຈະ​ບໍ່​ເປັນທີ່ຍົກຍ້ອງ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ​ພອມພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ
​ຮັ່ງມີ​ຢູ່ໃນ​ອີຣ່ານ ທີ່​ເຄື່ອນໄຫວເນັງຕິງ “ກິດຈະຊົ່ວຮ້າຍຜີມານ,” ​ແລະວ່າ ການ​ທີ່​
ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຖອນ​ຕົວ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້ແນ​ເປົ້າໝາຍ​ໃສ່​ຢູ​ໂຣບ. ​ແຕ່​ ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ
ພາກັນ ກ່າວ​ວ່າ​ຢູ​ໂຣບ ​ແມ່ນ​ໂກ​ດແຄ້ນ ​ຕໍ່​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ຄືນ​ໃໝ່ຕໍ່​ອີຣ່ານ ​
ແລະ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າທາງເລືອກ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນແມ່ນມີ​ຈຳກັດ.

ທ່ານ​ນາງ ​ເຊີ​ເລຍ ​ເບີ​ລິນ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນບຣຸກຄິງ ກ່າວ​ວ່າ “ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ
ມີ​ຄວາມຮູ້ສຶກ​ວ່າ ພວກ​ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ແທ້​ໆ ​ແລະວ່າ ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ນີ້​ ບໍ່​ມີ
​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເລີຍ - ບໍ່​ມີ​ແຜນທີ​ສອງ. ສະ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ, ສະຫະລັດ ​
ແມ່ນ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ສຳລັບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ໃຫ້ທັງ​ໂລກ ວ່າຕົນ​ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​
ຂໍ້​ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ​ແລ້ວກໍ​ສ້າງຕັ້ງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄືນ​ໃໝ່ ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່ສຳລັບ​ບັນດາ​
ບໍລິສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ​ແຕ່​ມັນແມ່ນ​ການລົງ​ໂທດ​ພົ້ນເຂດແດນ. ສະ​ນັ້ນ
ການ​ຕັດສິນ​ໃຈຕໍ່​ຊະຕາ​ກຳ​ຂອງຂໍ້​ຕົກລົງກັບ​ອີຣ່ານຈຶ່ງແມ່ນສຳລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ ”

ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ ໂດຍ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຢຸດສະງັກ ​ທາງດ້ານ​
ການ​ທູດຫຼືບໍ່ ຍ້ອນການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ອີຣ່ານ ທ່ານ​ຈອນ ​ໂບລ​ເຕິ​ນ ທີ່​ປຶກສາດ້ານ​ຄວາມ
ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່.

ທ່ານ ໂບລ​ເຕິນ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງສະຫະລັດ ​
ໄດ້​ເລີ່​ມນຳໃຊ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ, ມັນ​ກໍ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ຢູ​ໂຣບ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ລົງທຶນ​ທາງ​
ການ​ຄ້າ​ກັບ​ອີຣ່ານ ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ​ ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ອີຣ່ານ ຈະ​ປະ​ເຊີນໜ້າ​
ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ລຳ​ບາກ.”

ທ່ານ ໂບລ​ເຕິນ ກ່າວເພີ່ມ​ຕື່ມວ່າ ການ​ເສດຖະກິດ ​ແມ່ນເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ
ອີຣ່ານ ຈະ​ຫຼໍ່​ຫຼອຍ​ລົງ ​ແລະ​ການ​ເສດຖະກິ​ດຂອງ​ອີຣ່ານ ​ແມ່ນກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ
​ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ​ລຳ​ບາກ, ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ກາຍ​ນີ້.

​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້, ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໄປ​ວ່າ
ທ່ານ​ພອມພຽວ ຈະ​ໃຫ້ຄຳ​ຖະ​ແຫຼ​ງ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ສຳຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍການ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ໃນ​ວັນຈັນ​ໜ້າ​ນີ້ ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ອີຣ່ານ.

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