ສຫລ ວາງມາດຕະການ ລົງໂທດ ຕໍ່ ບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ ​ທີ່ຂັດຂວາງ ການຊ່ອຍເຫຼືອ

ສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມການກົດດັນ ຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍການ ວາງມາດ
ຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 6 ຄົນ ພ້ອມ
ດ້ວຍ ການຖອນວີຊາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຫຼາຍຄົນນຳດ້ວຍ.
ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ເປັນການຕອບໂຕ້
ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ຂອງເວເນຊູເອລາ ຜູ້ທີີ່ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ ກີດກັນ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ເພື່ອນຳເອົາອາຫານການກິນ
ເຂົ້າມາໃນປະເທດ. ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນແຫ່ງນຶ່ງ ພວກລົດບັນທຸກ ເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອ ເກີດ
ໄຟໄໝ້ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີເວັນ ມານູຈິນ ໄດ້ກ່າວໃນ
ຖະແຫລງການ ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ພວກ ສະມາຊິກ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໃນການຕອບ
ໂຕ້ຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຄວນຖືກປະນາມ ເຮັດໃຫ້ມີການສູນ ເສຍຊີວິດ ທີ່
ໜ້າເສົ້າເສຍໃຈ ແລະການຈູດເຜົາອາຫານ ແລະຢາປິ່ນປົ່ວສຳລັບ ພວກຄົນປ່ວຍ
ແລະ ພວກຊາວເວເນຊູເອລາ ທີ່ອຶດຫິວ ຢ່າງບໍ່ມີເຫດບໍ່ມີຜົນ.”
ພວກທີ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດ ແມ່ນຮວມທັງ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ທ່ານ ຣິຊາດ
ໂລເປັຊ ພ້ອມດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ທີ່ປະຈຳການ
ຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນ ຂອງໂຄລອມເບຍ ແລະບຣາຊີລ.
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ຈະກັກຊັບສິນ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ບໍ່ໃຫ້ ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະຫ້າມພວກຊາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບ ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຖອນວີຊາເດີນທາງ ຂອງຊາວເວ ເນຊູເອລາ
49 ຄົນ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນ “ບຸກຄົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບ່ອນທຳລາຍ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງເວເນຊູເອລາ.”
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອ ກົດດັນ
ໃຫ້ ທ່ານ ມາດູໂຣ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ. ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ການໄດ້ຮັບ ເລືອກຄືນໃໝ່
ຂອງທ່ານເມື່ອປີກາຍນີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະກໍໄດ້ຮັບຮູ້ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍ
ຄ້ານ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານກວາອີໂດ ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກອີກປະມານ 50 ປະເທດ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 300,000 ຄົນອາດຈະເສຍຊີວິດຖ້າຫາກການຊ່ອຍເຫຼືອ ດ້ານມະ
ນຸດສະທຳໄປບໍ່ຮອດເວເນຊູເອລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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