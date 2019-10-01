ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ອົງການຕ່າງໆ ແລະພວກຄົນທີ່ພົວພັນກັບ
ອົງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານອິນເຕີເນັດ ແລະຜູ້ທີ່ໃຫ້ເງິນທຶນ ແກ່ອົງການນີ້ ຄື ທ້າວເຢບເກນີ
ປຣີໂກຊີນ ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງ
ສະຫະລັດ.
ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ “ໃນການເອົາມາດຕະການ
ຊຸດໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ກຳລັງເພີ້ມຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ ທ້າວ ເຢບເກນີ ປຣີໂກຊີນ ໂດຍ
ບໍ່ພຽງແຕ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຜູ້ກ່ຽວຕໍ່ ອົງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ
ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂອງໃນຄວາມພະຍາຍາມແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ
ກາງສະໄໝ ປີ 2018 ຂອງສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລະບຸຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນສ່ວນຕົວຈຳນວນນຶ່ງ ແລະເຮືອສຳລານລຳນຶ່ງ.”
ອົງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານອິນເຕີເນັດ ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ ເສັງ ປີເຕີສເບີກ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ
ຄື ກຸ່ມສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ “troll
farm” ຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍມີນັກທຸລະກິດຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ມີເສັ້ນສາຍກັບວັງເຄຣມລິນ
ເປັນເຈົ້າຂອງອົງການນີ້ ກໍໄດ້ຖືກເອີ່ຍເຖິງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໂດຍໄອຍະການພິເສດ
ສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັນເລີ ໃນການສືບສວນສອບສວນເລື້ອງການແຊກແຊງ
ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2018 ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຟ້ອງ ອົງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານອິນເຕີເນັດ
ແລະອີກສອງບໍລິສັດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ທ້າວ ປຣີໂກຊີນ ຄືບໍລິສັດ Concord
Management ແລະ Concord Catering ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ກ່ຽວເອງນຳດ້ວຍ ແລະ
ຊາວຣັດເຊຍ ອີກຈຳນວນ 15 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ “ເພື່ອຈຸດປະສົງແຊກແຊງເຂົ້າໃນ
ການເມືອງ ແລະຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງ ການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2016.”
ທ້າວ ປຣີໂກຊີນ ຜູ້ທີ່ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຖືກເອີ້ນວ່າ “ພໍ່ຄົວຂອງປູຕິນ” ຍ້ອນ
ທຸລະກິດໃນດ້ານການເຮັດອາຫານສຳລັບງານຕ່າງໆຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ກໍຍັງຄວບຄຸມ
ບໍລິສັດດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊື່ວ່າ Vagner ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງພວກທະຫານຮັບ
ຈ້າງ ໄປຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ຊີເຣຍ ແລະປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ.
ໃນປີ 2016 ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ທ້າວ ປຣີໂກຊີນ ໃນການມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນເລື້ອງການບຽດຍຶດເອົາແຫຼມ
ຄຣາຍເມຍ ຂອງຢູເຄຣນ ເມື່ອປີ 2014. ແລະໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2017 ກໍໄດ້ຖືກ
ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດ Concord Management ອີກ ສຳລັບການພົວ
ພັນຂອງຕົນ ໃນສົງຄາມທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
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