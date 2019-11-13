ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໄລຍະໃໝ່ຂອງ ການສືບ
ສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍ
ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ປັດຈຸບັນ ແລະອະດີດ. ຜູ້
ເປັນພະຍານເຫລົ່ານັ້ນຈະເວົ້າລາຍລະອຽດເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບການຂໍຮ້ອງທີ່ຖືກກ່າວ
ຫາຂອງທ່ານທຣຳໃຫ້ຢູເຄຣນເປີດການສືບສວນຕໍ່ຜູ້ທີ່ອາດຈະສາມາດເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງ
ທ່ານໄດ້ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020. ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວຂອງ VOA
ປະຈຳລັດຖະສະພາ, Katherine Gypson ລາຍງານມາ, ບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການລັບ
ທີ່ຫາກໍ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຄ້າວໆ ວ່າອາທິດທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການດຳ
ລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ. ບົວສະຫວັນມີລາຍລະ
ອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບຂອງບັນດາພະຍານຢູ່ຫ້ອງການຂອງລັດຖະສະພາ
ໃນຫລາຍອາທິດຜ່ານມາ ດຽວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການແບບເປີດ
ເຜີຍແລ້ວ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບໃນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ (Adam
Schiff), ທີ່ນຳພາໃນເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍເວົ້າວ່າ ບັນດາພວກ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈະສະແດງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນເຫັນເຖິງເຫດ ຜົນຂອງການ
ສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ທຳອິດແມ່ນການໃຫ້ການຂອງພະຍານສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄ
ຣັດ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິລລຽມ ເທເລີ (William Taylor).
ທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກຳລັງປະຕິບັດງານຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດທີ່ສຳຄັນ ອີກ
ອັນນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈຕໍ່-ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ໜ້າ
ເປັນຫ່ວງຫລາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈ."
ຫົວໜ້ານັກການທູດປະຈຳຢູເຄຣນທ່ານນີ້ໄດ້ບອກບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳວ່າ
ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ແກ່
ຢູເຄຣນ ແມ່ນຖືກຜູກມັດໃສ່ກັບການຮ່ວມມືຂອງປະເທດນັ້ນໃນການເປີດ ການ
ສືບສວນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານທຣຳ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ ການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການໃນອາທິດນີ້ ຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ, ທ່ານ ຈອດຈ໌ ເຄັນທ໌ (George Kent) ແລະອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດປະຈຳຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງມາຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch). ພວກ
ເພິ່ນໄດ້ບອກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາວ່າ ທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ (Rudy
Giuliani), ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂ້າມສາຍການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເຄີຍເຮັດມາຂອງສະຫະລັດ ແລະເວົ້າວ່າ
ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາ ໄດ້ເອົາໄປ
ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງ
ແບບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານແຈັກກີ ສໄພເອີ (Jackie Speier), ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມ
ແຄຣັດເວົ້າວ່າ: "ອັນນີ້ເປັນກໍລະນີຂອງການໃຫ້ສິນບົນທີ່ຈະແຈ້ງຫລາຍທີ່ສຸດ."
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ສຸມໃສ່ປ້ອງກັນເນື້ອຫາຂອງການ
ລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານທຣຳກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈິມ ໂຈແດນ (Jim Jordan), ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນໃນການລົມກັນທາງໂທລະສັບນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະ
ທານາທິບໍດີເຊເລັນສກີ (Zelenskiy) ແລະ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເງິນຊ່ວຍເຫລືອ
ໄດ້ຖືກກັກໄວ້ ແລະພວກຢູເຄຣນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນນັ້ນຖືກປ່ອຍອອ
ກໄປ. ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຄືຄວາມຈິງທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກັບມີເລື້ອງ
ທັງຫລາຍທັງປວງອັນນີ້ ແລະສຽງນອງນັນອັນອື່ນໆ ທີ່ທ່ານຊິຟຢາກຈະຂຸດຄຸ້ຍຂຶ້ນ
ມາທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າງເປັນພື້ນຖານຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ແທ້ຈິງ."
ແລະທ່ານທຣຳເອີ້ນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຟ້ອງວ່າບໍ່ຍຸຕິທຳ.ປະທານາທິບໍດີທຣຳ
ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ບໍ່ເຄີຍມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດທີ່ເປັນຄົນມີຄວາມໂປ່ງໃສຈັ່ງຊີ້ຈັກເທື່ອ. ອັນນີ້ຄື
ການຫາຈັບຜິດ, ຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຫລາຍຕໍ່ປະເທດຊາດ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຄືກັນ
ກັບຂັ້ນຕອນໄດ້ໃຊ້ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຣີຊາດ ນິກສັນ (Richard
Nixon) ແລະປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ (Bill Clinton).
ທ່ານນາງ ເອເລນ ແຄມແຣັກ (Elaine Kamrack) ຈາກສະຖາບັນ Brookings
ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງ, ໃນຈຸດນີ້ ແມ່ນຄືກັນກັບຂັ້ນຕອນອັນນຶ່ງຂອງຄະນະຕຸລາ
ການ. ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເຮັດໃນເວລານີ້ກໍຄື ພວກເພິ່ນພຽງແຕ່ຮວບຮວມເອົາຫລັກ
ຖານເທົ່ານັ້ນ. ພວກເພິ່ນກຳລັງຈະຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ. ແລະແນ່ນອນ ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ.”
ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ- ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ມາດຕາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ - ເກືອບວ່າ ແນ່ນອນ
ຈະຖືກຮັບຜ່ານຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ. ແຕ່ວ່າ ການໄຕ່
ສວນຕໍ່ຜົນການຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນມີ
ສຽງສ່ວນຫລາຍນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຊ່ວຍຮັກສາທ່ານທຣຳໃຫ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຕໍ່ໄປ
ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໂດຍຜ່ານການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
Wednesday brings the start of open hearings in the impeachment inquiry examining the actions of U.S. President Donald Trump.
The House Intelligence Committee is overseeing the probe. After weeks of closed-door depositions involving current and former diplomat and officials, lawmakers and those watching across the country will hear testimony from William Taylor, the current top American diplomat in Ukraine, and George Kent, who oversees Ukraine affairs.
Committee Chairman Adam Schiff said Taylor, Kent and a third witness set to testify Friday, Marie Yovanovitch, a former U.S. ambassador to Kyiv, "bring decades of dedicated and exemplary service to our nation, and I believe it is vitally important that the American people and all members of Congress hear in their own words what they experienced and witnessed."
Both Taylor and Kent have said that Trump pressed Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to open investigations of one of Trump's chief 2020 Democratic challengers, former Vice President Joe Biden, before he would release $391 million in military aid Kyiv wanted to help fight pro-Russian separatists in the eastern part of the country.
But Republicans, according to memos circulating Tuesday to party members ahead of the hearings, plan to sharply question the two officials' understanding of Trump's intent in dealing with Ukraine and insist that Trump had a "deep-seated, genuine and reasonable skepticism" about corruption in Ukraine and that his withholding aid was "entirely reasonable."
In a late July call with Zelenskiy, Trump asked the Ukrainian leader for "a favor," the investigation of Biden, his son Hunter Biden's work at a Ukrainian natural gas company, and a debunked theory that Ukraine had meddled in the 2016 election that Trump won, not Russia, as the U.S. intelligence community concluded.
However, a Republican strategy memo circulating at the Capitol building outlined four defenses for Trump: that the July 25 call "shows no conditionality or evidence of pressure," that both Zelenskiy and Trump have subsequently said there was no pressure during the call, that Kyiv was not aware at the time, only later, that U.S. military aid was being withheld, and that Trump eventually released the military aid on September 11 without the investigations of the Bidens being opened.