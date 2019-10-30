ເທີກີໄດ້ປະຕິເສດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາຕ່ຳສະຫະ
ລັດ ຊຶ່ງຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີຂອງເທີກີ
ຢູ່ທາງພາກເໜືອຊີເຣຍແລະມາດຕະການທີ່ຮັບຮູ້ການສັງຫານໝູ່ຊາວອາມີເນຍ ໂດຍ
ອານາຈັກອົດໂຕມັນເທີກີນັ້ນວ່າ ເປັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດເທີກີກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮຽກເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານເດ
ວິດ ຊັຕເຕີຟຽລ ຫຼັງຈາກສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ
ທັງສອງພັກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ມາດຕະການນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະ
ເທດທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານອີລິອັອດ ແອນເຈີລ ຈາກລັດນິວ ຢອກ ແລະຜູ້ຮອງ
ທີ່ສັງກັດພັກຣິພັບບລິກກັນ ທ່ານໄມລເກີລ ແມັກຄອລຈາກລັດເທັກຊັສຈະລົງໂທດພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສເທີກີ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບການຕັດສິນໃຈບຸກເຂົ້າໄປໃນພາກເໜືອຊີເຣຍ
ແລະລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ຊາວເຄີດ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ດ້ວຍຄະແນນ 403 ຕໍ່ 16.
ຖະແຫຼງການກະຊວງຕ່າງປະເທດເທີກີ ສະບັບນຶ່ງ ຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ “ແມ່ນຂັດ
ກັນກັບຈິດໃຈຂອງພັນທະມິດໃນອົງການ NATO” ແລະໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາສະມາຊິກສະ
ພາ “ບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ດ້ວຍສຳນວນໂວຫານ ແລະ
ການປະຕິບັດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ເທີກີພິຈາລະນາວ່າຊາວເຄີດໃນຊີເຣີຍ ເປັນພັນທະມິດກັບ
ພວກຊາວເຄີດແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ໄດ້ສູ້ລົບເພື່ອການປົກຄອງຕົນເອງຢູ່ໃນເທີກີ ມາເປັນ
ເວລາສາມທົດສະວັດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍ ການຢຸດຍິງ “ຢ່າງຖາວອນ”
ໃນຊີເຣຍ ອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ເທີກີ ໂດຍດຳລັດ. ແຕ່ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໄລຍະ
ຍາວ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ
ອອກຈາກຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນການແຜ້ວທາງໃຫ້ແກ່ການບຸກລຸກຂອງເທີກີເຂົ້າໄປໃນເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ ແກ່ບັນດາພັນທະມີດຊາວເຄີດ ຂອງສະຫະລັດ ໃນການ
ສູ້ລົບຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຖອນທະຫານອອກຈາກພາກເໜືອຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກການ
ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ເຕຢິບ ເອີດູອານ ຜູ້ທີ່ພ້ອມ
ແລ້ວຈະຮຸກຮານຊີເຣຍ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງເຂດກັນຊົນ ແລະຂັບໄລ່ກຳລັງຊາວເຄີດ ແລະພວກ
ພົນລະເຮືອນອອກໄປ.
“ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ ທ່ານເອີດູອານດຳເນີນການຢ່າງເສລີຕໍ່ໃນການໂຈມ
ຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງລະ
ຫວ່າງປະເທດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແອນເຈີລ ທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. “ປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາ ແລະປະທານາທິບໍດີເອີດູອານ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຫາຍຍະນະ ຢູ່
ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຊີເຣຍ ທັງສອງຄົນຕ້ອງຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
Turkey objected Wednesday to legislation passed by the U.S. House of Representatives calling for sanctions against Turkish officials in connection with Turkey's offensive in northern Syria and a measure recognizing the killing of Armenians by Ottoman Turks as genocide.
The Turkish foreign ministry said it summoned U.S. Ambassador David Satterfield after the House approved the bipartisan legislation on Tuesday.
One measure co-sponsored by Democratic House Foreign Affairs Committee Chairman Eliot Engel of New York and ranking Republican Congressman Michael McCaul of Texas would punish senior Turkish officials involved in the decision to invade northern Syria and perpetrate human rights abuses against the Kurds.
The House passed the bill by a 403-16 vote.
A Turkish foreign ministry statement called the move "incompatible with the spirit of our NATO Alliance" and said lawmakers were "carelessly legitimizing a terrorist with their rhetoric and actions." Turkey considers the Syrian Kurds as allied with Kurdish separatists that have been battling for autonomy inside Turkey for three decades.
Trump announced the United States had brokered a "permanent" Turkish cease-fire in Syria last week, lifting sanctions imposed against Turkey by executive order. But U.S. lawmakers have expressed continued concern about the long-term impact of Trump's unexpected decision to withdraw U.S. forces from Syria, clearing the way for the Turkish incursion into the area and endangering the United States' Kurdish allies in the fight against Islamic State.
Trump ordered the withdrawal of troops from northern Syria following a telephone conversation with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who was poised to invade Syria to create a buffer zone and to drive away Kurdish troops and civilians.
"President Trump has let Erdogan off scot-free for a heinous assault that is destabilizing the region and threatening international security," Engel said Tuesday. "President Trump and President Erdogan are responsible for the catastrophe in northeast Syria — they both must be held accountable."