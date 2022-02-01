ໃນວັນຄົບຮອບປີທຳອິດຂອງການເຮັດລັດຖະປະຫານຢູ່ມຽນມາໃນວັນທີ 1 ກຸມພານີ້ ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນແລະອົງການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງການເງິນໃນວັນຈັນວານນີ້.
ອັງກິດ ແລະການາດາ ກໍໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານບຣາຍແອນ ແນລສັນ (Brian Nelson) ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຂ່າວກອງດ້ານການເງິນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ນຶ່ງປີຫຼັງຈາກການເຮັດລັດຖະປະຫານ ສະຫະລັດພ້ອມກັບປະເທດພັນທະມິດ ຢູ່ໃນສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະປະເທດການາດາ ແມ່ນຢືນຢູ່ ຄຽງຂ້າງປະຊາຊົນຊາວມຽນມາໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພວມດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ມາຊຶ່ງອິດສະຫຼະພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ແນເປົ້າ ໝາຍ ໃສ່ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ການກົດຂີ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງເປັນໄປໄດ້ ແລະພວກໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ.”
ຮວມຢູ່ໃນການລົງໂທດຄັ້ງນີ້ ກໍມີ ອະທິໄອຍະການຂອງສະຫະພາບ ທິດາ ອູ (Thida Oo) ຫົວໜ້າສານສູງສຸດ ຕຸນ ຕຸນ ອູ (Tun Tun Oo) ແລະປະທານກຳມາທິການຕໍ່ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທິນ ອູ (Thin Oo.)
ສ່ວນສອງອົງການທີ່ຖືກລົງໂທດກໍມີບໍລິສັດຈຳກັດ KT Service & Logistics ແລະຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ຂອງຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງອົງການບໍລິການກອງທັບ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍເອີ້ນຊື່ເກົ່າຂອງປະເທດ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ກັບພາຄີລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດແລະກົດດັນໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຢຸດເຊົາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ປ່ອຍພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ໂດຍບໍ່ເປັນທຳທັງໝົດ ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປແບບບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ແລະຟື້ນຟູເສັ້ນເສັ້ນທາງໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດພະມ້າ.”
ສ່ວນບຸກຄົນແລະອົງການຕ່າງໆທີ່ຕົກເປັນເປົ້ານັ້ນ ຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສະຫະ ລັດຂອງພວກເຂົາຈະຖືກກັກຫຼືສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງ.
ທະຫານໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານຢຶດອຳນາດໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ໂດຍທຳການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ແລະຈັບທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ ໄປຄຸມຂັງ.
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