ສຫລ ມີຄວາມເສຍໃຈ ທີ່ໄດ້ປະພັນທະມິດ ຊາວອັຟການິສຖານ ສ່ວນໃຫຍ່ໄວ້ ໃນເວລາ ທີ່ຕົນຖອນອອກ ຈາກອັຟການິສຖານ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອາເມຣິກາ ກຳລັງວາດພາບຂອງສະຫະລັດໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ຢູ່ອັຟການິສຖານແລະການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 124,000 ຄົນອອກມານັ້ນ ໃຫ້ເຫັນໃນແບບແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີສະ ຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນພັນລະນາມັນວ່າ ເປັນ “ຄວາມສໍາເລັດອັນສຸດຍອດ.”
ເຖິງແມ່ນຈະພັນລະນາເຖິງການເອົາຄົນອອກຈາກປະເທດ ດ້ວຍໃຊ້ເຮືອບິນໃນ 18 ມື້ນັ້ນວ່າເປັນເລື້ອງ “ອາດຫານແບບວິລະຊົນ” ແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດ ສາດຂອງສະຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຍັງເວົ້າເຖິງ ຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມໂມໂຫ ແລະຄວາມເສຍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ຖືກປະໄວ້, ລວມທັງຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໄດ້ຮັບວີຊາເຂົ້າເມືອງແບບພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຫລື SIV.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າມີຜູ້ຂໍວິຊາ SIV ຈັກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຄົນອອກກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຂ້ອຍອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂໍວີຊານີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນກ່າວວ່າ "ທຸກຄົນຖືກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນໂດຍການເລືອກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ ແລະໂດຍຄົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ມັນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນອັນແສນເຈັບປວດ ຫລາຍອີ່ຫລີ ກັບການເລືອກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ໜ້າເສຍດາຍທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຈັດລຳດັບບູລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ພວກເຮົາມີພັນທະທາງກົດໝາຍກ່ອນໝູ່ໝົດ, ແລະນັ້ນ ກໍຄືພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນຂອງພວກເຮົາ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ສຳລັບຄວາມກ້າຫານຂອງທະຫານທີ່ດູແລຄວບຄຸມການຍົກຍ້າຍຄົນອອກກໍຕາມ.
“ບໍ່ມີການປະຕິດບັດງານອັນໃດສົມບູນແບບດອກ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປວງຊົນເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ໂຄງການ SIV ແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ເຮັດ." "ສຳລັບປະເພດການປະຕິບັດງານ ທີ່ພວກເຮົາຫາກໍ່ດຳ ເນີນໄປນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມສາມາດປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກນີ້."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງທີ່ສຸດກໍໄດ້ເວົ້າແບບກົງໆ ເຊັ່ນກັນ.
ນາຍພົນ ມາກ ມີລລີ (Mark Milley), ປະທານເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດ 20 ປີຜ່ານມາ ແລະຕະຫຼອດ 20 ມື້ຜ່ານມາ, ສິ່ງນັ້ນຫລະ ແມ່ນສ້າງຄວາມເຈັບປວດ ແລະໂມໂຫ."
ອ່ານຂ່າວນີເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ