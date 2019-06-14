ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫວັງວ່າ ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບກົວເຕມາລາ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນເຂດທະວີບອາເມຣິກາກາງ ຫາທາງມາຂໍລີ້ໄພໃນສະຫະລັດ ພາຍໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດວັນຕໍ່ໜ້ານີ້.
ທາງວີໂອເອໄດ້ຮັບສຳເນົາຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ 7 ໜ້າ ຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນກັນເທື່ອ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໃຫ້ມີລະບຽບການກ່ຽວກັບ "ປະເທດທີ 3 ທີ່ປອດໄພ" ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະກົວເຕມາລາ. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດທີ່ຈະນຳໄປສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານຂອງກົວເຕມາລາໃນອາທິດນີ້.
ຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ພວກອົບພະຍົບທີ່ຫລົບໜີຈາກການກົດຂີ່ ຂົ່ມເຫັງ ຢູ່ໃນແອລຊາລວາດໍແລະຮອນດູຣາສ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຫາທາງຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນກົວເຕມາລາ, ຊຶ່ງເປັນປະຕູໄປສູ່ເມັກຊິໂກ ແລະສະຫະລັດນັ້ນ. ໂດຍທີ່ມີການຍົກເວັ້ນບາງຢ່າງ, ສຳລັບພວກທີ່ສືບຕໍ່ ເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດ ໂດຍປາດສະຈາກການທົດລອງ ຫາໂອກາດລີ້ໄພໃນກົວເຕມາລາກ່ອນ ກໍຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ສົ່ງກັບໄປຍັງກົວເຕມາລາອີກ.
ເມັກຊິໂກ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ຍອມເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ "ປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພ" ໂດຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງສັນຍາທີ່ຫາກໍ່ເຊັນກັນກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການເກັບພາສີ ທີ່ເປັນການລົງໂທດນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ການພົບປະກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລະດັບຂົງເຂດ ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນມາ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ຕົກລົງກັບເມັກຊິໂກໃນການຫລຸດລະດັບການເຂົ້າເມືອງລົງໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດງານຂອງເມັກຊິໂກເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ຫລື CBP ໄດ້ລົງທະບຽນຈຳນວນລວມຂອງການຈັບກຸມທີ່ສູງທີ່ສຸດຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດໃນຮອບ 13 ປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການປະເຊີນໜ້າກັນກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣຳໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຜ່ານມານີ້.
ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລີກລ້ຽງການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດໄດ້ນັ້ນ ເມັກຊິໂກສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ກຳລັງພິທັກຊາດ 6,000 ຄົນເພື່ອຍາມຕາມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບກົວເຕມາລາ ແລະເພີ້ມການຈັບກຸມພວກອົບພະຍົບທີ່ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາກາງ ທີ່ມຸ້ງໜ້າຂຶ້ນໄປທາງເໜືອນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ເມັກຊິໂກຍັງ ເຫັນດີໃຫ້ ຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ "ໃຫ້ຄົນລໍຖ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ" ຂອງສະຫະລັດຫລືລະບຽບ ການປົກປ້ອງຊາວອົບພະຍົບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກອົບພະຍົບ ທີ່ຫາທາງຂໍລີ້ໄພໃນສະຫະລັດ ລໍຖ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກໃນຂະນະທີ່ລໍການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍລີ້ໄພຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ນັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລໍຖ້າເຊັນກັບກົວເຕມາລານັ້ນ, ຖ້າຫາກມີການລົງນາມແລ້ວ ຈະກາຍເປັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທຳອິດກັບປະເທດ ໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ. ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ຂຽນໃຫ້ກ່ຽວກັບສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສຳລັບວຽກງານໃນເຂດຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ທີມງານຂອງສະຫະລັດທີ່ຢູ່ໃນກົວເຕມາລາດຽວ ນີ້ກຳລັງເຮັດວຽງຮ່ວມກັບຄູ່ພາຄີຂອງຕົນ ເພື່ອຊອກຫາແນວຄິດລິເລີ້ມທຸກອັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍລາຍອັນນີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄປສູ່ການປະຕິບັດໄດ້ ຊຶ່ງລວມມີການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ, ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນໃນການຂໍລີ້ໄພ” ແລະໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ເປີດເຜີຍເພີ້ມຕື່ມອີກເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງກຳລັງດຳເນີນໄປ ແລະກ່ຽວກັບການສົນທະນາທາງການທູດທີ່ເປັນເລື້ອງສ່ວນຕົວ."
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