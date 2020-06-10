ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ ບໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ຕຳຫຼວດ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ

ທ່າມກາງທີ່ມີການສືບຕໍ່ປະທ້ວງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງ ທ້າວ ຈອຣຈ໌ ຟລອຍດ໌ ໃນຂະນະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນມິນ ນິອາໂປລິສ ຄຳຂວັນໃໝ່ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງກໍໄດ້ມີຂຶ້ນ ແຂ່ງກັບຄໍາຂວັນເກົ່າ ຄື “ຊີວິດຄົນດຳເປັນເລື້ອງສຳຄັນ” ແລະ “ຂ້ອຍຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້” ນັ້ນກໍຄື “ບໍ່ໃຫ້ ທຶນແກ່ຕຳຫຼວດ.”
ການຮຽກຮ້ອງທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊ້າຍຈັດທີ່ມີມາຍາວນານ “ບໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ຕຳຫຼວດ” ໄດ້ກາຍມາເປັນຄຳສັບໃໝ່ຂອງປະເທດໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງພາກັນກົດດັນໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນດ້ານໂຄງຮ່າງ ເພື່ອໃຫ້ ສິ້ນສຸດການທາລຸນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະການລໍາອຽງທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທຳຂອງປະເທດ.
ແຕ່ວ່າ “ການບໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ຕຳຫຼວດ” ນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ? ຄໍາຕອບກໍຄືວ່າ ທ່ານຖາມໃຜ?
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກປະທ້ວງພາກັນເຂົ້າໃຈວ່າເອົາທຶນຂອງຕຳຫຼວດ ໄປໃຊ້ຢູ່ໃນ
ການບໍລິການສັງຄົມ ແຕ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຈຸນ້ອຍໆຈໍານວນນຶ່ງພັດເວົ້າໄປໄກກວ່ານັ້ນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັດທຶນສຳລັບຕຳຫຼວດທັງໝົດ ແລະ ແມ່ນກະທັງໃຫ້ລົບລ້າງກົມຕຳຫຼວດໄປເລີຍ.
ຈົນຮອດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແນວຄິດບໍ່ໃຫ້ທຶນແກ່ຕຳຫຼວດ ບໍ່ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນທີ່ ສຳຄັນຂອງການໂຕ້ຖຽງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ຂອງ ປະເທດ ທີ່ທ່ານຄລາກ ແນລລີ ຮອງປະທານ ຮັບຜິດຊອບ ເລື້ອງລະບົບຍຸຕິ ຢູ່ສະຖາບັນກາໂຕ ທີ່ເປັນກຸ່ມນັກວິໄຈອິດສະຫຼະ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເມືອງຈຳນວນນຶ່ງປະກາດແຜນທີ່ຈະຕັດງົບປະມານຕຳຫຼວດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່່ານແນລລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຈະນໍາໄປສູ່ການຕັດ ການໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບພວກຕຳຫຼວດລົງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ສໍາຄັນໃດໆ.
ອີກຢ່າງນຶ່ງ ຕຳຫຼວດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບກົດໃຊ້ໝາຍອື່ນໆຄວບຄຸມ ປະກອບເປັນພວກວິ້ງເຕັ້ນທີ່ມີອິດທິພົນສຸດຢູ່ໃນປະເທດ ອີງຕາມທ່ານແນລລີ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ແລະແນ່ນອນ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ອຳນາດນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນງົບປະມານເຂົາເຈົ້າ.”
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