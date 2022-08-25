ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍລົດ ແລະອຸບປະກອນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ໃນການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ສະຖານທີ່ 2 ແຫ່ງ ທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ນຳໃຊ້.
ຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພົວພັນກັບການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ໄດ້ສັງຫານ 3 “ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸງຫຼັງຈາກອີຣ່ານ” ແລະກໍໄດ້ທຳລາຍລົດ ແລະອຸບປະກອນອື່ນໆອີກ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ.
ສະມາຊິກຂອງທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຈາກການບາດເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດບໍ່ຊອກຫາທາງທີ່ຈະໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັບອີຣ່ານ ແຕ່ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເອົາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄັງອາວຸດ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຕ່າງໆ ພົວພັນນຳກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ.
ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆ ກັບສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ກຳລັງທະຫານຂອງອີຣັກຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມກາງເມືອງຂອງປະເທດຊີເຣຍ.
ສະຫະລັດມີທະຫານປະມານ 900 ຄົນໃນປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ ເພື່ອປາບປາມກຸ່ມລັດອິສລາມໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
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Some information for this report came from The Associated Press and Reuters.