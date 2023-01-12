ອົງການການບິນລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ຫຼື FAA ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດການສັນຈອນທາງອາກາດ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມທົ່ວ ສະຫະລັດ ໃນທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປົກກະຕິໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນຶ່ງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ຖ້ຽວບິນ 5,400 ຖ້ຽວຖືກເລື່ອນອອກໄປ ແລະ ອີກ 900 ຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກ.
FAA ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສັ່ງສາຍການບິນຕ່າງໆ ໃຫ້ຢຸດທຸກໆການບິນອອກພາຍໃນປະເທດເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຍ້ອນບັນຫາກັບລະບົບພາລະກິດການຮັບຮູ້ທາງອາກາດ ແຕ່ຕອນນີ້ເວົ້າວ່າ “ການຢຸດຢູ່ພື້ນດິນແມ່ນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ.” ຖ້ຽວກອງທັບໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ທຳນຽບຂາວກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການລັກເຈາະຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້” ສາເຫດຂອງການມອດຂອງຄອມພິວເຕີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຂົນສົ່ງສືບສວນສາເຫດຂອງການລົບກວນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຮັບລາຍງານສັ້ນໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົ່ງ ທ່ານ ພີດ ບູນຕີເຈດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ບອກທ່ານວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸສິ່ງໄດ້ລົ້ມແຫຼວນັ້ນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ລົມກັບທ່ານ ບູຕີເຈດ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າສາເຫດແມ່ນຫຍັງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົມໂທລະສັບກັບລາວປະມານ 10 ນາທີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ລາວລາຍງານ ຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າໂດຍກົງ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ. ການສັນຈອນທາງອາກາດແມ່ນຍັງສາມາດລົງຈອດຢ່າງປອດໄພ, ມີແຕ່ບໍ່ສາມາດບິນຂຶ້ນໃນເວລານີ້.”
ທ່ານ ບູຕີເຈດ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີ ຫຼັງຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວຖືກລາຍງານທຳອິດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ FAA ຕອນເຊົ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການໄຟຟ້າມອດທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ຄົນຂັບເຮືອບິນ.”
ກ່ອນການບິນຂຶ້ນນັ້ນ, ບັນດາຄົນຂັບເຮືອບິນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ NOTAMs ຫຼື ການແຈ້ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະຕິບັດການຖ້ຽວບິນ, ເຊິ່ງຈັດລາຍຊື່ຜົນກະທົບບໍ່ດີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຖ້ຽວບິນ, ຈາກການກໍ່ສ້າງທາງແລ່ນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບເຄືອບນ້ຳກ້ອນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍໃຊ້ກັບໂທລະສັບ, ດ້ວຍຄົນຂັບເຮືອບິນຈະໂທລະສັບໄປຫາສະຖານີບໍລິການຖ້ຽວບິນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບຂໍ້ມູນ ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ຍ້າຍໄປເປັນທາງອອນໄລນ໌ແລ້ວ.