ທູດ ສະຫະລັດ ທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ແນເປົ້າ ໃສ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ-ເຄຣນ ເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາຂອງ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຖືກມອບໃຫ້ນອກຈາກ ວ່າ ລັດຖະບານ ກີຢິບ ປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເປີດການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ທຣຳ ໃນທາງການເມືອງ.
ໃນການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ຖືກທົບທວນໃໝ່ ເຊິ່ງຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານ ກໍດອນ ຊັນແລນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງໃນສະພາຕ່ຳວ່າ ທ່ານໄດ້ເຕືອນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນການປະຊຸມເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊໍ ປະເທດ ໂປແລນ ວ່າ “ການສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຈົນກວ່າ ຢູເຄຣນ ກ່າວຖະແຫຼງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ສາທາລະນະ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັນເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດນັ້ນ.”
ທ່ານ ຊັນແລນ, ຜູ້ບໍລິຈາກທີ່ສຳຄັນໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນປີ 2017, ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການລົມໂທລະສັບເມື່ອທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ສືບສວນສອບສວນ ນຶ່ງໃນຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ຂອງທ່ານ, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ກັບລູກຊາຍ ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດແກັສ ທຳມະຊາດ ຢູເຄຣນ ແລະ ຫຼັກຖານທຸກຢ່າງທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຫຼາຍອາທິດແລ້ວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ມີການຊື້ຈ້າງກັບ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການສືບສວນທາງການເມືອງນັ້ນ. ແຕ່ການໃຫ້ປາກຄຳຂອງທ່ານ ຊັນແລນ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ ທ່ານ ແອນດຣີ ເຢີມັກ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ໂປແລນ ແມ່ນຂັດກັບ ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງທ່ານ ທຣຳ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກໄດ້ລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ, ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ເອົາອອກໃຫ້, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ກີຢິບ ຢາກນຳໄປຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ແມ່ນຕົ້ນເຫດຂອງການສືບສວນເພື່ອການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສະພາຕ່ຳ, ວ່າທ່ານໄດ້ລ່ວງລະເມີດການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເອງ ໃນທາງການເມືອງຫຼືບໍ່. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແມ່ນໄດ້ຟັງການໃຫ້ປາກຄຳປິດລັບຫຼາຍສັບປະດາແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຢູໂຣບ ຕາເວັນອອກນັ້ນ ກ່ອນໜ້າການໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ອາດເລີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ອາດຈັດການລົງຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ, ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະພາສູງ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ການຕັດສິນມີຄວາມຜິດໃນສະພາສູງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ການປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແມ່ນຍັງຄົງເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ມີຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ທ່ານ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ສຳລັບການຕັດສິນມີຄວາມຜິດນັ້ນ.
ສຳເນົາຂອງການໃຫ້ປາກຄຳລັບຂອງທ່ານ ຊັນແລນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍພ້ອມກັບທູດ ສະຫະລັດ ຄົນສຳຄັນອີກຜູ້ນຶ່ງ, ທ່ານ ເຄີດ ໂວລເກີ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.