ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ນັກການທູດອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໄປຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຍຸຕິການເກາະຜິດຂອງຕົນ ແລະ ກັບເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ນິວເຄລຍຄືນ ກ່ອນທີ່ຈະຮອດຂີດເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍປີ ສຳລັບການເຈລະຈານິວເຄລຍຂອງ ພຽງຢາງ.
ທ່ານ ສະຕີບວ໌ ບີກັນ ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວໂດຍກົງຕໍ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຈົ່ງພາກັນເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ແລ້ວ ແລະທ່ານກໍຮູ້ຈັກວ່າ ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ.”
ທ່ານບີກັນ ໄດ້ກ່າວໄປໃນຂະນະຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງສອງເທື່ອ ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ເປັນການທົດລອງພວກເຄື່ອງຈັກສຳລັບລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ. ພຽງຢາງ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະນຳສົ່ງ “ຂອງຂວັນຄຣິສມັສ” ແບບລາງບໍ່ດີ ຖ້າຫາກ ສະຫະລັດ ບໍ່ສະເໜີໃຫ້ຂໍ້ຍິນ ຍອມຕື່ມອີກ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງໃຫຍ່ ອາດຈະກັບຄືນມາຍັງແຫຼມເກົາຫຼີອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການທູດລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ເກືອບສອງປີນັ້ນ ຢຸດສະງັກ.
ທ່ານບີກັນ ຜູ້ທີ່ກຳລັງພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ວ່າ “ແຕ່ມັນກໍບໍ່ຄວນຈະເປັນຄືແນວນີ້. ມັນຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປເທື່ອ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນຕາຍ. ພວກເຮົາມີຈຸດໝາຍ.”
ເມື່ອສອງສາມສັບປະດາຜ່ານມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ເຖິງການໃຫ້ຄຳຂາດໃນທ້າຍປີ ແລະໄດ້ເພີ້ມການຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆນາໆ ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນຕາຍນັ້ນ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງ ໄດ້ “ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດ ແລະເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ນອນ” ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕົນຈະເຮັດ ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟ ໄລຍະສັ້ນ ຫລື ໄລຍະກາງ 13 ຮອບ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນມາ. ຕົນໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະກັບຄືນມາທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ຫຼື ນິວເຄລຍ ຄືນອີກ.
ການເຈລະຈານິວເຄລຍ ໄດ້ແຕກຫັກລົງໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກການເຈລະຈາສຸດຍອດ ກັບທ່ານກິມ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນຍ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເລີ້ມຄືນການເຈລະຈາລະດັບທີ່ບໍ່ມີຜູ້ແທນຄົນສຳຄັນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນເດືອນຕຸລາແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ສະຕ໊ອກໂຮມ ປະເທດ ສວີເດັນ ແຕ່ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍໄດ້ຍ່າງອອກຈາກການເຈລະຈາໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍຕຳໜິວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຍິນຍອມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຕົນກໍໄດ້ງົດເຂົ້າການເຈລະຈາໃດໆທັງໝົດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດໃຫ້ສັນຍານກ່ຽວກັບທິດທາງໃນອະນາຄົດຂອງຕົນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຂອງພັກແຮງງານທີ່ປົກຄອງ ເກົາຫຼີ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ການກ່າວຄຳປາໃສສຳລັບປີໃໝ່ຂອງທ່ານກິມ ຍັງຈະຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດສຳລັບຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈານິວເຄລຍ.