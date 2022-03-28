ທູດພິເສດສະຫະລັດ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍອີຣ່ານ ຈະບັນລຸໃນໄວໆນີ້

ທູດພິເສດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອີຣ່ານ ທ່ານໂຣເບີດ ມາລເລ ໄດ້ກ່າວໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍລະຫວ່າງ
”ປະເທດມະຫາອຳນາດແລະອີຣ່ານຈະບັນລຸກັນໃນໄວໆນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄາດ
ຫວັງຈືດຈາງໄປ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນວຽນນາເປັນເວລາ 11 ເດືອນ
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຄວາມພະຍາມຍາມ ເພື່ອຈະຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ຊຶ່ງຈະຫລຸດ
ຜ່ອນໂຄງການນິວເລຍຂອງອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນເພື່ອຍົກເລີກການ ລົງໂທດໜັກ
ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕືງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ມີການ
ເພີ້ມ ການເອົາມາດຕະການໜັກຂຶ້ນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າ
ມັນໂລກ ແພງຂຶ້ນຕື່ມ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທ່ານມາເລ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສາກົນ ທີ່ໂດຮາ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ ໝັ້ນໃຈ
ໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ຊຶ່ງຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາຄິດວ່າ
ພວກເຮົາໄດ້ຍັບເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດແລ້ວ.”
“ຢູ່ໃນການເຈລະຈາໃດໆ ເວລາມີບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງຄ້າງຄາເປີດໄວ້ເປັນເວລານານນັ້ນ
ມັນໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຍາກລໍາບາກພຽງໃດ ເພື່ອຈະອັດ
ຊ່ອງຫວ່າງ.”
ການຊັ່ງຊາຂອງທ່ານ ໃນການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນວຽນນາເພື່ອຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ
ປີ 2015 ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານຄາມາລ ຄາຣັຊຊີ ທີ່ປຶກສາອະວຸໂສຂອງຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ
ອີຣ່ານ ອາຢາໂຕລາ ອາລີຄາເມນີ ໄດ້ກ່າວວ່າການຕົກລົງກັນອາດມີຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ທ່ານຄາຣັຊຊີ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະລັດ.”
U.S. Special Envoy for Iran Robert Malley said on Sunday he was not confident that a nuclear deal between world powers and Iran was imminent, dampening expectations after 11 months of talks in Vienna that have stalled.
The failure of efforts to restore a 2015 accord, which would curb Tehran's nuclear program in exchange for lifting tough sanctions, risks spiking tensions in the Middle East, leading to more harsh Western measures and further increasing world oil prices, analysts say.
"I can't be confident it is imminent... A few months ago we thought we were pretty close as well," Malley said at the Doha Forum international conference.
"In any negotiations, when there's issues that remain open for so long, it tells you something about how hard it is to bridge the gap."
His assessment of the negotiations in Vienna to revive a 2015 nuclear accord came after Kamal Kharrazi, a senior advisor to Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, said a deal could come soon.
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