ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວຢ້ຳການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານນາງອີກເທື່ອນຶ່ງຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອີຣ່ານຢູ່ຄະນະກຳມາທິການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສະຖານະພາບແມ່ຍິງ.
ໃນການຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ (Twitter) ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານັ້ນ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນຟຽວ (Linda Thomas-Greenfield) ກ່າວວ່າ "ລັດຖະ ບານອີຣ່ານບໍ່ຄວນຢູ່ໃນ @UN_CSW - ທີ່ເປັນອົງການສາກົນ ທີ່ອຸທິດຕົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງແກ່ແມ່ຍິງ. ການຖອນອີຣ່ານອອກຈາກຄະນະກໍາມາທິການ ກ່ຽວກັບ ສະ ຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ."
ຮ່າງມະຕິທີ່ສະເໜີໂດຍສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຖອນອີຣ່ານອອກຈາກຄະນະກຳ ມາທິການດັ່ງກ່າວ ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ຮ່າງມະຕິນີ້ ຂຽນໃນສ່ວນນຶ່ງວ່າ: “ນະໂຍບາຍຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຢ່າງແຮງກັບສິດທິມະນຸດ ແລະສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ແລະພາລະກິດຂອງຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງແມ່ຍິງ ແລະຖືກປະນາມ. ແລະສາທາລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ ຄວນຖືກປົດອອກຈາກຄະນະກຳມາທິການສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ ໃນທັນທີ ກ່ອນໝົດອາຍຸຂອງສະໄໝປັດຈຸບັນ.”
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເຕຫະຣ່ານໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມາທິການທີ່ມີສະໄໝຂອງການດຳເນີນງານ 4 ປີ ນັ້ນ. ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານນາງກຣີນຟຽວ ກ່າວວ່າ ການເປັນສະມາຊິກຂອງອີຣ່ານ ໃນຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນເປັນ "ຮອຍດັ່ງພ້ອຍທີ່ຫນ້າກຽດ" ໃຫ້ແກ່ຄວາມ ເປັນຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງການນີ້. "ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ມັນບໍ່ສາ ມາດຢືນຢູ່ຫັ້ນໄດ້."
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງໂທມັສ-ກຣີນຟຽວ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຢູ່ໃນການປະຊຸມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງ ເອີ້ນກັນວ່າ ກອງປະຊຸມອາເຣຍ (Arria) ໂດຍ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປະທ້ວງ ຂອງມະ ຫາຊົນ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນອີຣ່ານ ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ. ແມ່ຍິງຊາວເຄີດຄົນນັ້ນໄດ້ຖືກຈັບໃນນະຄອນຫລວງເຕຫະຣ່ານໂດຍຜູ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າຕໍາຫຼວດສິນທໍາ ຍ້ອນການໃສ່ຜ້າປົກຫົວຂອງນາງ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງ."
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ນາງເປັນໂຣກຫົວໃຈວາຍ ໃນຂະນະທີ່ຖືກຄຸມຂັງ, ແຕ່ຄອບ ຄົວຂອງນາງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຂໍ້ກ່າວອ້າງນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂອງຄອບຄົວທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທ່ານຫມໍທີ່ມີອິດສະຫລະເພື່ອສືບສວນການເສຍຊີວິດຂອງນາງ.