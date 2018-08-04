ອັດຕາການຫວ່າງານ ໃນ ສະຫະລັດ ຫລຸດລົງ ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະໜ້າວຽກ ກໍໄດ້ຊັກຊ້າລົງ

ອັດຕາການຫວ່າງການຂອງສະຫະລັດໄດ້ຫລົດລົງໜ້ອຍນຶ່ງໃນເດືອນກໍລະກົດ ໃນ
ຂະນະທີ່ວຽກງານເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່າກວ່ານັກວິເຄາະຫຼາຍໆຄົນໄດ້ທຳນາຍເອົາໄວ້.
ລາຍງານຂອງວັນສຸກວານນີ້ຈາກກະຊວງແຮງງານສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາຫວ່າງງານ
ຕົກເຖິງນຶ່ງສ່ວນສິບຂອງເປີເຊັນ ຫາ 3.9 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນນຶ່ງຂອງໂຕເລກຕໍ່ສຸດໃນຫຼາຍ
ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກຍັງໄດ້ເພີ້ມເຖິງ 157,000 ໜ້າວຽກ ຊຶ່ງໜ້ອຍກວ່າ
ອັດຕາສະເລ່ຍແຕ່ລະເດືອນ ຂອງປີນີ້ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ .
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຖີ້ມໂທດຈຳນວນນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງແກ່ການປິດບັນດາຮ້ານ
ຄ້າຫຍ່ອຍ ແຕ່ກ່າວວ່າຕະຫລາດແຮງງານຍັງໜັກແໜ້ນ ພ້ອມການເປີດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ
ໜ້າວຽກທັງໝົດ.
ອັດຕາຫວ່າງງານພາຍໃຕ້ 4 ເປີເຊັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກນາຍຈ້າງຂື້ນຄາແຮງງານເພື່ອດືງ
ດູດ ແລະຮັກສາຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກດີນັ້ນໄວ້ ແຕ່ວ່າ ຈຳນວນໂຕເລກໃໝ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄ່າແຮງງານຂຶ້ນພຽງ 2.7 ເປີເຊັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຕໍ່າກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ ໝາຍ
ຄວາມວ່າຄາແຮງານທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນຕົກໜ້ອຍນຶ່ງ.
ທ່ານປີເຕີ ແຄຣມເມີຣ ຂອງບັນດາຜູ້ປຶກສາທີ່ສຳຄັນກ່າວວ່າ ເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ອັດຕາຄາ
ແຮງງານບໍ່ຂຶ້ນໄວກວ່າໃນຈຳນວນໃຫຍ່ ແຕ່ມີກຸ່ມຈຳນວນພວກພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ
ບໍ່ເຕັມເວລານັ້ນຫລົດລົງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼືເຮັດວຽກເຕັມເວລາ.
ໃນການສຳພາດຂອງວີໂອເອ ຜ່ານທາງສະໄກວ໌ ທ່ານແຄຣເມີຣ ກ່າວວ່າເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ
ມີຫລັກຖານໜ້ອຍນຶ່ງທີ່ການໂຕ້ຖຽງການຄ້າຫຼາຍຢ່າງຂອງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເຣັດໃຫ້ວຽກ
ງານຊອກຊໍ້າ ແຕ່ນັ້ນອາດປ່ຽນແປງໄດ້ ຖ້າຫາກການໂຕ້ຖຽງດຳເນີນໄປເປັນເວລາ
“ຫົກ ຫຼືແປດເດືອນ.”
ຫົວໜ້າເສດຖະກິດ ທະນາຄານ PNC ທ່ານກັສ ໂຟເຊີຣ ກ່າວວ່າ ອັດຕາການຫວ່າງ
ງານຂອງສະຫະລັດ ອາດຈະຫລົດລົງມາ 3.5 ເປີເຊັນໃນທ້າຍປີນີ້. ທ່ານໂຟເຊີຣ ຂຽນ
ດັ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ການເພີ້ມໜ້າທີ່ວຽກງານຈະຊ້າລົງ ເພາະວ່າທຸລະກິດຈະຫາການຈ້າງຄົນ
ມາເຮັດວຽກໃໝ່ຍາກຂຶ້ນ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ
ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດໄດ້ “ແຂງແຮງ” ຈາການຊັງຊາໃນເດືອນມິຖຸນາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສດ
ຖະກິດ "ໜັກແໜ້ນ.”
ລັດຖະບານກາງຍັງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ ຄາດວ່າຈະຍົກອັດຕາດອກເບ້ຍໃນຫຼາຍ
ເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຕ້ານກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃຫ້
ຄະນະທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເພື່ອຮັກສາອັດຕາໃຫ້ທຸ່ນທ່ຽງ. ປະທານທະນາຄານກາງ ທ່ານ
ເຈີໂຣມ ພາວເວີລ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸ NPR ໃນເດືອນກໍລະກົດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເສດ
ຖະກິດຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ດີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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