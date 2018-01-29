ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຖານທູດ ສຫລ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມ ດ້ານດິຈິໂຕລ ຄັ້ງທຳອິດ

ທ່ານ ແກ້ວ​ນະຄອນ ໄຊ​ສຸ​ລຽນ, ຫົ​ວ​ໜ້າ​ກົມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດີ​ຈິ​ໂຕລ ຈາກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີ ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັ​ບ ສ​ະ​ພ​າບເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ດີ​ຈິ​ໂຕລ ຢູ່ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນລະ ຫວ່າງກອງປະຊຸມ Lao Digital Form ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ໃນນະຄອນວຽງຈັນ.

ທ່ານ ນາງ ຣີ​ນາ ບິ​ດ​ເຕີ, ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ກ່າວ
ເປີ​ດ​ ກອງປະຊຸມ Lao Digital Forum ​ຄັ້ງ​ທໍ​າ​ອິດ ທີ່ຈັດ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກ ທີ 26 ມັງ​ກອນ
ຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ​ກອງປະຊຸມ ດັ່ງ​ກ່າວ​ ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່ເສດ​ຖະ​ກິດດ້ານ
​ດິ​ຈິໂຕລ ​ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕ່າງ​ໆ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ ​ວິ​ສາຫະ​ກິດ​ ຈຸ​ລ​ະ​ພາກ ແລະ
ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ກ​າງ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ລ​ວມ​ທັງ​ສະ​ພາບ​ແວດ
​ລ້ອ​ມ ໃນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ ຈາກເສດ​ຖະ​ກິດ
ດ້ານ​ດິ​ຈິໂຕລ ນີ້.

ພາບຖ່າຍລວມ ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ (ແຖວສອງ ຄົນທີຫົກ ຈາກຂວາ) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຖານທູດທັງຫຼາຍ.
ພາບຖ່າຍລວມ ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ (ແຖວສອງ ຄົນທີຫົກ ຈາກຂວາ) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຖານທູດທັງຫຼາຍ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້ປະກອບການໄວ​ໜຸ່ມ ແລະ ບັນ​ດາ​ອະດີດນັກສຶກສາ ຈາກ ສະ​ຖານ​ທູ​ດ
ອ​າ​ເມ​ລິກ​າ ໂດຍຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ ສະ​ມາ​ຄົ​ມເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີການ​ສື່ສານ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ
ສະ​ພ​າ​ກາ​ນ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່​ງ​ຊາດ​ລາວ (LNCCI) ​ກະ​ຊວງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ
ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ (MOST) ແລະ ກະ​ຊວງ​ໄປ​ສະ​ນີ ແລະ ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ
(MOPT) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ຂຶ້ນ. ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງ ສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້​ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນງານ​ສະ​ແດງຄັ້ງ​ນີ້ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ລາວ-
ອາເມລິກາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ (LUNA)
ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຊັ່ນ: Microsoft, Visa, ແລະ Facebook ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ
​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ພະນົມມືທັກທາຍ ບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດ ໃນກອງປະຊຸມ Lao Digital Forum ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ພະນົມມືທັກທາຍ ບັນດາແຂກຜູ້ມີກຽດ ໃນກອງປະຊຸມ Lao Digital Forum ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ.

ທ່ານ ທູດ ຣີ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ: “​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄ​າດ​ຫວັງວ່າ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົ​ດ​ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້​າ​ຈະ​ສາ​ມາດ
​ຈັບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສະ​ມາດ​ໂຟ​ນ ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລ້ວ​ສັ່ງຊື້​ກາ​ເຟ​ຈາກ ພູ​ພ​ຽງ​ບໍ​ລະ​ເວນ, ຜ້າ​ໄໝ​
ຈາກ​ແຂ​ວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ເຂົ້າ​ໜ​ຽວ​ຈ​າກ​ແຂວງຊຽງ​ຂວ​າງ ໂດ​ຍ​ຈ່າຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​
ອອນ​ລາຍ ແລ​ະ ເຄື່​ອງຂົນ​ສົ່ງມາຮອດ​ເຮື​ອນ​ ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວ​ຽງ​ຈັນ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​
ພະ​ລັງ​ຂອງເສດ​ຖະ​ກິດ​ດິ​ຈິຕໍ​ ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ອາ​ນາ​ຄົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ
​ແມ່ນ​ບໍ່​ຢູ່​ໄກ ​ເກີນ​ເອື້​ອ​ມ.”

ທ່ານ ແກ້ວ​ນາະຄອນ ໄຊ​ສຸ​ລຽນ, ຫົ​ວ​ໜ້າ​ກົມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດີ​ຈິ​ໂຕລ ຈາກ ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີ ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັ​ບສ​ະ​ພ​າບເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ດີ​ຈິ​ຕໍ ຢູ່
ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ທ່ານ ພູ​ໂຂງ ຈິດຮູບ​ໂລກ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ
ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື, ນໍ​າ​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ການ​ສື່ສານ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ (ICT) ຢູ່ ສ​ປ​ປ
ລາວ ແລະ ​ທ່ານ Huy Nguyen Tuong, ຜູ້​ນຳ​ພາ​ກ​ພື້ນຮັບ​ຜິດ​ຊອບການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ
​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຂອງ Facebook ນຳ​ສະ​ເໜີ ໂຄງ​ກາ​ນ​ລິ​ເລີ່ມ​ຂອງ Facebook ຫົວ​ຂໍ້
“Free Basics in Laos” ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສະ​ເໜີ ກາ​ນ​ເຂົ້າ​ເຖິງກ​ານ​ບໍ​ລິ​ກາ​ນ
​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແລະ Facebook ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ອ​າ​ຊຽນ ແມ່ນ​ພາ​ກ​ພື້ນ​ທີ່​ເຕີບ​ໂຕ​ໄວ​ທີ່​ສຸ​ດ​ໃນ​ໂລກ ດ້ານ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອິ​ນ​ເຕີ​ເນັດ, ໂດຍ
​ຫຼັກໆ​ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ລະ​ຫວ່າງ 2006
ເຖິງ 2015, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ໃຊ້ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ໃນ​ອາ​ຊ​ຽນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 198 ​ລ້ານ​ຄົ​ນ ເປັນ
784 ລ້ານ​ຄົນ. ​ກ​າ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ແລະ ປະ​ຊາ​ກອນ​ໄວ​ໜຸ່ມ
​ທີ່​ມີ​ຈຳ​ນ​ວນ​ຫຼາຍ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພາ​ກ​ພື້ນ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ດີ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​
ໂຫຍດ​ຈາ​ກເສດ​ຖະດ້ານ​ກິດ​ດິ​ຈິໂຕ​ລ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG