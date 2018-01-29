ສະຖານທູດ ສຫລ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມ ດ້ານດິຈິໂຕລ ຄັ້ງທຳອິດ

ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ
ເປີດ ກອງປະຊຸມ Lao Digital Forum ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກ ທີ 26 ມັງກອນ
ຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສຸມໃສ່ເສດຖະກິດດ້ານ
ດິຈິໂຕລ ລະດັບສາກົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີ່ມີຕໍ່ ວິສາຫະກິດ ຈຸລະພາກ ແລະ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງສະພາບແວດ
ລ້ອມ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກເສດຖະກິດ
ດ້ານດິຈິໂຕລ ນີ້.
ບັນດາຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາອະດີດນັກສຶກສາ ຈາກ ສະຖານທູດ
ອາເມລິກາ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ສະມາຄົມເຕັກໂນໂລຈີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີ (MOST) ແລະ ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
(MOPT) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ. ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງ ສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນງານສະແດງຄັ້ງນີ້ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ລາວ-
ອາເມລິກາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ (LUNA)
ບັນດາບໍລິສັດຂອງອາເມລິກາ ເຊັ່ນ: Microsoft, Visa, ແລະ Facebook ແມ່ນໜຶ່ງ
ໃນຈຳນວນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ ທູດ ຣີນາ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າໃນອານາຄົດຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດ
ຈັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຂຶ້ນມາ ແລ້ວສັ່ງຊື້ກາເຟຈາກ ພູພຽງບໍລະເວນ, ຜ້າໄໝ
ຈາກແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເຂົ້າໜຽວຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍຈ່າຍຜ່ານລະບົບ
ອອນລາຍ ແລະ ເຄື່ອງຂົນສົ່ງມາຮອດເຮືອນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນັ້ນແມ່ນ
ພະລັງຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕໍ ແລະ ວິໄສທັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ອານາຄົດດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໄກ ເກີນເອື້ອມ.”
ທ່ານ ແກ້ວນາະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈິໂຕລ ຈາກ ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບເຕັກໂນໂລຈີ ດີຈິຕໍ ຢູ່
ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທ່ານ ພູໂຂງ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ
ການຮ່ວມມື, ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ນຳໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຈີ ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ຢູ່ ສປປ
ລາວ ແລະ ທ່ານ Huy Nguyen Tuong, ຜູ້ນຳພາກພື້ນຮັບຜິດຊອບການຂະຫຍາຍ
ການຮ່ວມມື ຂອງ Facebook ນຳສະເໜີ ໂຄງການລິເລີ່ມຂອງ Facebook ຫົວຂໍ້
“Free Basics in Laos” ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການທີ່ສະເໜີ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ອິນເຕີເນັດ ແລະ Facebook ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ອາຊຽນ ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ານການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ໂດຍ
ຫຼັກໆແມ່ນເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະລະຫວ່າງ 2006
ເຖິງ 2015, ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໃນອາຊຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 198 ລ້ານຄົນ ເປັນ
784 ລ້ານຄົນ. ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ ແລະ ປະຊາກອນໄວໜຸ່ມ
ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ພາກພື້ນນີ້ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດຈາກເສດຖະດ້ານກິດດິຈິໂຕລ.
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