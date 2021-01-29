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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ຝືດເຄືອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພັງລົງ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີ 2020

ປະຊາຊົນໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຈະຕຸລັດ ເຮໂຣລ (Herald) ຂອງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ເມຊີ (Macy's) ລຸນຫຼັງການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນເຂດ ແມນແຮັດຕັນ, ນະຄອນ ນິວຢອກ, 26 ທັນວາ, 2020.

ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຝືດເຄືອງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພັງລົງໃນໄລຍະສາມເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີ 2020, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ທຸລະກິດຫຼາຍພັນແຫ່ງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈຳກັດການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ຍັງຮຸນແຮງຢູ່, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງການຄ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ເຕີບໂຕ 1 ເປີເຊັນ ໃນໄລຫວ່າງເດືອນຕຸລາຫາທັນວາ, ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 7.5 ເປີເຊັນໃນສາມເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ດ້ວຍເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ຖືກບັນທຶກໃນຈຸດສູງສຸດຂອງໂຣກລະບາດໃນຕົ້ນປີນັ້ນ, ເສດຖະກິດສະຫະລັດໄດ້ຕົກລົງ 3.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ຈາກປີກ່ອນ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງກະຊວງການຄ້າ. ໂດຍການປຽບທຽບເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ເຕີບໂຕ 2.2 ເປີເຊັນໃນປີ 2019.

ແຕ່ວ່າການຕົກຕໍ່າໃນປີ 2020 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮຸນແຮງຄືກັບທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນໄດ້ຄາດ ຄະເນໄວ້ ເວລາທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຕອນນີ້, ບັນດານັກເສດຖະສາດແມ່ນໄດ້ທຳນາຍວ່າ ຈະມີການຟື້ນຕົວກັບຄືນມາໃນທີ່ສຸດໃນປີ 2021 ນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາຕ້ານໄວຣັສ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນເຊື່ອວ່າສະພາບເສດຖະກິດທີ່ດີຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ໃນເດືອນມັງກອນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄວຣັສໂຄໂຣນາມູນຄ່າ 900 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກເຊັນໂດຍອະດິດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໄຫຼເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ.

ປັດຈຸບັນນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຄົນໃໝ່ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງຜັກດັນໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມມູນຄ່າ ນຶ່ງພັນເກົ້າຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຳລັບກຳມະກອນທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດໄປຈົນຮອດເດືອນກັນຍາ ແລະ ສົ່ງເງິນ 1,400 ໂດລາ ໃຫ້ທຸກຄົນນອກຈາກຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງທີ່ສຸດ. ສະພາແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນດີກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຂອບເຂດການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍໃດໆນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອ.

ທ່ານ ບຣາຍອັນ ດີສ໌ (Brian Deese) ຜູ້ອຳນວຍການສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.

ທ່ານ ດີສ໌ ເວົ້າວ່າ “ຖ້າປາສະຈາກການດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາຈະສ່ຽງເຮັດໃຫ້ວິກິດ ການທາງເສດຖະກິດດຳເນີນຕໍ່ໄປ ທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນກັບໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຕັ້ງໂຕຄືນຍາກຂຶ້ນ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການບໍ່ດຳເນີນການຫຍັງແມ່ນສູງໂພດ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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