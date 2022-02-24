ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເລີກຊື່ ຂໍ້ລິເລີ້ມໃນສະໄໝຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແນໃສ່ເພື່ອຈະທັບມ້າງການຈາລະກຳທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍປັກກິ່ງ ແຕ່ໄດ້ຖືກຕຳໜິວ່າ ເປັນການແນເປົ້າ ໝາຍທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ໃສ່ພວກສາດສະດາຈານ ທີ່ເປັນຄົນຈີນຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງອາເມຣິກັນ ຍ້ອນເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຕັດສິນໃຈປະລະຂໍ້ລິເລີ້ມກ່ຽວກັບຈີນ ໄດ້ປະກາດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຂອງທາງກະຊວງ. ມັນໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກ ມີການທົບທວນເບິ່ງ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າໂຄງການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການ ເຄື່ອນໄຫວໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາແລະເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ ຕໍ່ຕ້ານຄົນເອເຊຍ.
ນອກນັ້ນ ທາງກະຊວງຍັງໄດ້ອົດທົນຕໍ່ການສູນເສຍບຸກຄົນສຳຄັນທີ່ຖືກດຳເນີນ ຄະດີທາງອາຍາ ອັນເປັນຜົນໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຍົກເລີກຄະດີທາງອາ ຍາຫຼາຍຄະດີ ຕໍ່ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການສຶກສາ.
The Justice Department is scrapping the name of a Trump-era initiative that was aimed at cracking down on economic espionage by Beijing but was criticized as unfairly targeting Chinese professors at American colleges because of their ethnicity.
The decision to abandon the China Initiative, announced Wednesday by the department's top national security official, followed a monthslong review undertaken after charges that the program chilled academic collaboration and contributed to anti-Asian bias. The department also endured high-profile setbacks in individual criminal prosecutions that resulted in the last year in the dismissal of multiple criminal cases against academic researchers.
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