ສະຫະລັດ ບໍລິຈາກຢາວັກຊີນ 4 ລ້ານ 8 ແສນໂດສ ໃຫ້ແກ່ 4 ປະເທດໃນອາຟຣິກາ

ສະຫະລັດກຳລັງສົ່ງຢາວັກຊີນໄວກັນຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານ 8 ແສນໂດສໄປໃຫ້
ສີ່ປະເທດໃນອາຟຣິກາ, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າສະຫະພາບອາຟຣິກາ ທີ່ມີສະມາຊິກ 55 ປະເທດ
ນັ້ນ ່ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນການແບ່ງປັນວັກຊີນຈຳນວນນີ້. ຊາດ (Chad) ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີ
ທາງອອກສູ່ທະເລ ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຈົນທີ່ສຸດ ຂອງໂລກຈະໄດ້ຮັບ 115 ພັນ
830 ໂດສ, ອີຈິບ (Egypt) ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ມີປະຊາກອນ
ຫລວງຫຼາຍນັ້ນຈະໄດ້ ຮັບ 3,634,020 ໂດສ. ປະເທດກາບົງ (Gabon) ທີ່ເປັນປະເທດ
ຜະລິດ ນໍ້າມັນຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກຈະໄດ້ຮັບ 101,790 ໂດສ ແລະ ເ
ຄັນຢາ (Kenya) ທີ່ເປັນປະເທດດ່ານໜ້າຢູ່ຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ຈະໄດ້ຮັບ
990,990 ໂດສ.
ການບໍລິຈາກວັກຊີນຟາຍເຊີຣ (Pfizer) ຈະໄປເຖິງບັນດາປະເທດ ເຫຼົ່ານີ້ໃນ ວັນສຸກມື້ອື່ນ
ຫຼືວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີທຳນຽບຂາວ. ຢາວັກຊີນ ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສັກ
ສອງເທື່ອເພື່ອໃຫ້ມີເຕັມພູມຕ້ານເຕັມສ່ວນ ແລະ ພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນໄດ້ສະເໜີວ່າ
ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແນ່ນອນໃດນຶ່ງຄວນໄດ້ ຮັບການສັກຢາເພີ້ມ ຫລື booster ຂອງ
ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສັກຢານີ້ເຕັມຊຸດໃນຕອນທຳອິດແລ້ວ.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງການປະກາດໃນຕອນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທີ່ເວົ້າວ່າສະ
ຫະລັດຈະອະນຸມັດໃຫ້ສະຫະພັນອາຟຣິກາຊື້ຈຳນວນວັກຊີນທີ່ຈັດໄວ້ ໃຫ້ 33 ລ້ານໂດສ
ຂອງຢາວັກຊີນໂມເດີນນາ (Moderna) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສັກສອງເທື່ອທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນວ່າຈະ
ເອົາໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ໃນສະຫະລັດນັ້ນ.
“ດັ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີເວົ້າໄວຣັສບໍ່ຮູ້ຊາຍແດນ ແລະຈະຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນທຸກຄົນ
ແລະທຸກປະເທດກ້າວຂຶ້ນ ແລະເອົາບົດບາດທີ່ແຂັງແກ່ນ ຮີບຮ້ອນການປະຕິບັດເພື່ອຢັບ
ຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະຮັກສາ ຊີວິດຂອງຄົນໄວ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານນາງ ນາຕາລີ ກີລລຽນ (Natalie Quiillian) ຮອງຜູ້ປະສານງານໃນການຮັບມືກັບ
ໂຄວິດ-9 ຂອງທຳນຽບຂາວ. ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ “ນີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນ
ໃນຂະນະທີ່ພວກ ເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ ແລະຂະຫຍາຍ
ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊີນຊະນິດ mRNA ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການ
ລະບາດໜັກທີ່ສຸດຂອງໂລກ.”
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