ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ໃນການບໍ່ລົງຮອຍກັນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ລາຍງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ ສະບັບທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຂີດຂ້າຫຍັງນັ້ນ ກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ວ່າຣັດເຊຍເຂົ້າມາ ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016.
“ມັນຍັງເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ວ່າ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍງານ ສະບັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີດຂ້າຫຍັງອອກ ແລະອັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີດກ້ອງຫຍັງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ທ່ານແຈໂຣລ ແນັດເລີຣ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄະນະກຳມະການ ຍັງຕັ້ງໜ້າ ທີ່ຈະຊອກຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມ.
ຄະນະກຳທະການຕຸລາການ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍການຮຽກຕົວລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາຣ໌ ໝິ່ນປະໝາດສະພາແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະສະພາ ໂດຍປະຕິເສດບໍ່ສົ່ງລາຍງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ ສະບັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີດຂ້າຫຍັງອອກນັ້ນມາໃຫ້ ໂດຍທີ່ທ່ານແນດເລີຣ໌ຈັດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງກັນກ່ຽວກັບໃບໝິ່ນປະໝາດ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ.
ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍຂອງການເພີ່ມຄວາມບໍ່ພໍໃຈລະຫວ່າງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ໌ ທຣຳ, ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນແລະລັດຖະບານຂອງເພິ່ນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບສວນນັ້ນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ລາຍງານທີ່ມີການຂີດຂ້າຂໍ້ ຄວາມບາງຕອນອອກນັ້ນ ທີ່ມີທັງໝົດ 448 ໜ້ານັ້ນ ດ້ວຍບົດສະຫຼຸບຂອງທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ ທີ່ວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ອຍໃນການເອົາຊະນະທຳນຽບຂາວ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ບັນລຸການສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານທຣຳ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໂດຍທີ່ໄດ້ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສືບສວນ ທີ່ເປັນເວລາ 22 ເດືອນນັ້ນ. ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ວ່າການສືບສວນບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີການກະທຳຜິດໃນຂໍ້ຫາ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ໃນຖະແຫຼງການ ສະບັບວັນຈັນວານນີ້ ລະບຸວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 370 ຄົນຂອງອະດີດໄອຍະການລະດັບສູງ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫແກ່ ທັງສອງພັກການເມືອງ ທັງພັກຣີພັບບລີກັນແລະເດໂມແຄຣັດທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນທ່ານບາຣ໌ ໂດຍກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານຂອງທ່ານມັລເລີ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບນັ້ນ ແມ່ນມີຜົນສະຫຼຸບຂອງການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສືບທອດມາໄດ້ນານແລ້ວ ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຜູ້ຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຈະບໍ່ຖືກກ່າວໂທດ ໃນຄະດີອາຍາໃດໆໄດ້.
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