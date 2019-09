ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖ​ານ ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ໂລກ

ຍ້ອນ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ປະ​ກາດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ

​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ​ໂດຍ​ລະ​ບຸຜູ້​ຊາຍທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ ທ້າວ​ມັ​ຟ​ຕີ ນົວ ວາ​ລີ ເມ​ຊຸດ (Mufti

Noor Wali Mehsud) ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ​ນອກ​ກົດ​ໝາຍ​ເທຣິກ ອີ ຕາ​ລີ​

ບານ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຫຼືທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໂດຍ​ຫຍໍ້ໆ​ວ່າກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານນັ້ນ.

ກະ​ຊວງ​ກາ​ນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ເມ​ຊຸດ

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ “​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ

​ແຮງຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.” ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນແຮງ​ຄົນ​ນີ້ ຍັງ​ເປັນ

​ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ຕ້ານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ກຳ​ລັງທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ

​ນິ​ສ​ຖານ.

ທ້າວ​ເມ​ຊຸດ​ໄດ້​ຖື​ກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານເມື່ອ​ເດືອນ​ມິ

​ຖຸ​ນາ​ປີ 2018 ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ກ່ອນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມູ​ລ​ລາ ຟັ​ສ​ຊູ​ລ​ລາ ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​

ຕາຍ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃສ່​ບ່ອນ​ຫຼົບລີ້​ຂອງ​

ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ນຶ່ງ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ​ມາ​ແລ້ວ ທີ່​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ໄດ້​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຕໍ່

​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໂດຍ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ຄົນ.



The United States has designated a top Pakistani militant commander as a global terrorist for directing deadly attacks against Pakistan.



The U.S. State Department announced the decision Tuesday, identifying the man as Mufti Noor Wali Mehsud, the head of the outlawed extremist Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) commonly known as the Pakistani Taliban.



It noted that under Mehsud's leadership, TTP has claimed responsibility "for numerous deadly terrorist attacks across Pakistan." The militant leader is also believed to have fought against U.S. and local forces in neighbouring Afghanistan.



Mehsud was named the leader of TTP in June 2018 following the killing of his predecessor, Mullah Fazlullah, in an American drone strike against his hideout in an eastern Afghan province bordering Pakistan.



For years, TTP has waged a deadly insurgency against the Pakistani state, killing thousands of people.