ສະຫະລັດ ພິຈາລະນາການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ຈີນ ເພື່ອຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ

ສະຫະລັດກໍາລັງພິຈາລະນາເບິ່ງຫຼາຍທາງເລືອກ ສໍາລັບມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຈີນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຮູ້ເລື້ອງດີເພື່ອຂັດຂວາງພວກເຂົາຈາກການຮຸກຮານໄຕ້ຫວັນ ເຊິ່ງສະຫະພາບຢູໂຣບພວມຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການກົດດັນທາງດ້ານການທູດ ຈາກໄທເປ ໃຫ້ດໍາເນີນງານແບບດຽວກັນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ແຫຼ່ງຂ່າວເປີດເຜີຍວ່າ ການພິຈາລະນາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະການວິ້ງເຕັ້ນທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກຂອງໄທເປຕໍ່ພວກນັກການທູດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບເຊິ່ງຕ່າງກໍຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນ ແມ່ນເປັນການຮັບມືກັບຄວາມກັງວົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານໄປທົ່ວຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.
ໃນທັງສອງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງມີແນວຄິດໃນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ນອກຈາກມາດຕະການທີ່ເຄີຍໄດ້ດໍາເນີນການມາແລ້ວ ຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ໃນການຈໍາກັດທາງການຄ້າ ແລະການລົງທຶນນໍາປະເທດຈີນ ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ ຊິບສ໌ ແລະອຸປະກອນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ແຫຼ່ງຂ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມເຕີມວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະທໍາການລົງໂທດ, ແຕ່ແນວຄິດການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະ ກິດຕໍ່ປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ແລະເປັນນຶ່ງໃນຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີຄໍາຖາມຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານນາຊັກ ນິຄັກຕາ (Nazak Nikakhtar), ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍານົດການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ຈີນ ແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ, ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກັບປະເທດຈີນ ຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ.”