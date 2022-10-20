ລັດຖະບານສະຫະລັດກຳລັງພິຈາລະນາແຜນການທີ່ຈະຜະລິດອາວຸດ ຮ່ວມກັບໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກທຸລະກິດຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ອັນເປັນຂໍ້ລິເລີ້ມທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອເລັ່ງລັດການໂອນອາວຸດ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄທເປ ສຳລັບສະກັດກັ້ນຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການຂາຍອາວຸດໃນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນຂະນະທີ່ຈີນເພີ້ມຄວາມກົດດັນທາງທະຫານຕໍ່ປະເທດເກາະດອນທີ່ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕດັ່ງກ່າວ ທີ່ປັກກິ່ງກ່າວອ້າງວ່າເປັນດິນແດນຂອງຕົນນັ້ນ.
ແຕ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະລັດຖະສະພາສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບການຊັກຊ້າໃນການຈັດສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ ແລະວຽກງານທີ່ຍັງຄ້າງຄາຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
“ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣູເປີດ ແຮມມອນ-ແຊມເບີສ໌ (Rupert Hammond-Chambers) ປະທານສະພາທຸລະກິດສະຫະລັດ-ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດສັນຍາຈ້າງໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ກ່າວເຖິງແຜນການນີ້.
ທ່ານແຮມມອນ-ແຊມເບີສ໌ ກ່າວວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນມີການຕັດສິນໃຈເທື່ອວ່າ ອາວຸດຊະນິດໃດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມີທ່າທາງວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການສະໜອງໃຫ້ໄຕ້ຫວັນມີລູກກະສຸນເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະເທັກໂນໂລຈີດ້ານລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວແບບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ບໍລິສັດຜະລິດອາວຸດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ໃນການເປັນຜູ້ຮ່ວມຜະລິດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ທ່ານ ແຮມມອນ-ແຊມເບີສ໌ ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງຈາກພາຍໃນລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຮ່ວມຜະລິດຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ສຳຄັນໆ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານແຮມມອນ-ແຊມເບີສ໌ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ຫຼັງຈາກໜັງສືພິມນິກິເອຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານເປັນຜູ້ທຳອິດກ່ຽວກັບແຜນການນີ້ ໂດຍອ້າງສາມແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະເວົ້າວ່າ “ມັນຍັງເປັນທີ່ປິສະໜາຢູ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງເກມ.”
ສ່ວນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ກໍກ່າວຢ້ຳວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ມີຄວາມໃກ້ຊິດແລະເປັນມິດ.”