ໂດຍທີ່ຍັງມີວຽກງານພາຍໃນປະເທດຫລາຍຢ່າງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຢາກຈະເຮັດທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ໃນສະພາສູງ, ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດຖະສະພາ ໄດ້ເລີ້ມຊອກຫາໄຊຊະນະທາງດ້ານນິຕິບັນຍັດຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ໂດຍທີ່ມີຈຸດເພັ່ງເລັງ ໃໝ່ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະລັດກັບຈີນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳກໍາລັງພະຍາຍາມຫາທາງຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບນິຕິກໍາ ທີ່ຈະສະຫນອງການອຸດຫນຸນທາງດ້ານການເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາຜະລິດສານເຄິ່ງຕົວນຳ ຫລື semiconductor ພ້ອມທັງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມແໜ້ນແກ່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າ, ສະໜັບສະໜຸນການດຳເນີນງານໃນດ້ານການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຮັບປະກັນການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດໃຫມ່.
ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີການຊຸກຍູ້ໃນສະພາສູງໃນປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັງສອງພັກຜ່ານກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະການແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະລັດ ປີ 2021. ຮ່າງກົດຫມາຍດັ່ງ ກ່າວໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 52 ຕື້ໂດລາໃນອຸດສາຫະກໍາ semicon-ductor ພ້ອມທັງເງິນເກືອບຮອດ 200 ຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະລັດ.
ສະພາຕ່ຳມີທ່າທາງວ່າຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນັ້ນຂອງຕົນ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າສະພາທັງສອງຈະຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບຖ້ອຍຄຳສຸດທ້າຍທີ່ໃຊ້ໃນຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ ກ່ອນມັນຈະໄປເຖິງທຳນຽບຂາວເພື່ອລົງນາມໃຫ້ກາຍເປັນກົດ ໝາຍໄດ້. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າຮ່າງກົດໝາຍສະບັບສຸດທ້າຍຂອງສະພາຕ່ຳ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຢູ່ໃນສະພານັ້ນ ຫລືບໍ່ ຫຼືວ່າການຍອມດັດແກ້ຖ້ອຍຄໍາໃນນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ດຶງດູດເອົາການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍຕົ້ນສະບັບຂອງສະພາສູງ ໄປຫາເວທີລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຫລືບໍ່.
ແຕ່ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນອາທິດນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຢາກເຫັນນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ຢູ່ເທິງໂຕະຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄບເດັນຍ້ອງຍໍວ່ານິຕິກໍານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ "ການລົງທຶນໃນການຫັນປ່ຽນ". ທ່ານກ່າວວ່າ, ໂດຍທີ່ມີນິຕິກຳທີ່ສະເໜີໄປນີ້ "ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະສະແດງ ໃຫ້ຈີນ ແລະທົ່ວໂລກຮູ້ວ່າ ສັດຕະວັດທີ 21 ຈະເປັນສັດຕະວັດຂອງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍ ຄວາມສະຫລຽວສະຫຼາດ ແລະການເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງນັກປະດິດສ້າງ, ກຳມະກອນ, ແລະທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ."
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