ຄົນຈີນສັນຊາດສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ເກີດຢູ່ຈີນ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ສຳລັບການເຮັດໜ້າທີ່
ເປັນສາຍລັບຕ່າງຊາດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນການມອບສົ່ງຂໍ້ມູນລັບທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະ
ເພດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ຈີນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ໄດ້ຈັບກຸມ ທ້າວ ຊູຮົວ ເຜິງ ທີ່ຍັງຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນອີກຊື່ນຶ່ງຄື ທ້າວ
ແອດວອດ ເຜິງ ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນ ໂອກແກລນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານ
ມານີ້ ແລະຜູ້ກ່ຽວຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ປະກັນຕົວ ຈົນກວ່າ ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຈະ
ໄປຂຶ້ນສານໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
“ການຈັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ແລະລົບກວນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສືບລັບຈີນ ເພື່ອເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການທີ່ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ກ້າວຂາ
ເຂົ້າມາຢຽບໃນປະເທດນີ້” ນັ້ນແມ່ນການກ່າວຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທ່ານຈອນ ເດັມເມີ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ບັນລະຍາຍເຖິງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ ທ້າວເຜິງ ນັ້ນ ວ່າ ເປັນເລື້ອງ “ທີ່ປະສົມ
ປະສານກັນ ໃນດ້ານເທັກນິກຂອງສາຍລັບລຸ້ນເກົ່າ ກັບ ເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່.”
ອີງຕາມ ເລື້ອງຄະດີ ຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ທ້າວເຜິງ ໄດ້ຈັບຈອງຫ້ອງນອນຢູ່ໂຮງ
ແຮມ ໃນເມືອງ ນິວວອກ ແລະເມືອງໂອກແກລັນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ
ແລະເມືອງໂຄລຳບັສ ລັດຈອຣເຈຍ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2015 ແລະ ເດືອນ
ມິຖຸນາ 2018.
ຜູ້ກ່ຽວ ຈະເອົາຊອງເອກກະສານທີ່ບັນຈຸດ້ວຍເງິນສົດ ໄປປະໄວ້ ຢູ່ໃນຫ້ອງນອນ ຫຼື
ຢູ່ສະຖານທີ່ພົວພັນຢູ່ດ້ານໜ້າໂຮງແຮມ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ແລ້ວຈະກັບຄືນມາຕາມ
ທີຫຼັງ ເພື່ອເກັບກູ້ເອົາບັດດິດຈິໂຕລ ທີ່ບັນຈຸດ້ວຍຂໍ້ມູນລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ທ້າວເຜິງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ນຳເອົາບັດດິດຈິໂຕລຫຼາຍອັນ ໄປສົ່ງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ດ້ວຍຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.
ຖ້າຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະສານຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ທ້າວເຜິງ ປະເຊີນກັບການຖືກ
ຂັງຄຸກລັດຖະບານ ເປັນເວລາຫຼາຍເຖິງ 10 ປີ ແລະຖືກປັບໃໝ 250,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
A Chinese-born U.S. citizen has been charged with acting as an illegal foreign agent passing classified national security information to China, the Justice Department said Monday.
Agents arrested Xuehua Peng, also known as Edward Peng ,near Oakland, California last Friday and are holding him without bail until his next court date Wednesday.
"His arrest exposes and disrupts an operation by those Chinese intelligence officers to collect such information without ever having to step foot in this country," Assistant Attorney General John Demers said Monday.
The Justice Department describes the allegations against Peng as a "combination of age-old spycraft and modern technology."
According to the government's case, Peng booked hotel rooms in Newark, California, and Oakland; and Columbus, Georgia, between October 2015 and June 2018.
He would leave envelopes of cash in the room or at the front desk for his source and returned later to retrieve secure digital cards containing U.S. national security secrets.
Peng allegedly delivered the cards in person to officials in Beijing.
If tried and convicted, Peng faces up to 10 years in federal prison and a $250,000 fine.
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