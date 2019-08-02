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ລາຍການສົດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສັນຊາດອາເມຣິກາ
02.08.2019
FILE - An Iraqi soldier inspects a former train tunnel displaying the the Islamic State group flag, in western Mosul, Iraq, March 1, 2017. The tunnel once served as a training camp for IS fighters.
ສັນຊາດອາເມຣິກາ
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ເດັກທາຣົກ ທີ່ເກີດກ່ອນ ກຳນົດ ມີໂອກາດ ເຕີບໂຕໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບການດູແລ ທີ່ຖືກວິທີ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຊີວິດຊາວລາວ
ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານບຸນທັນ ທັມມະວົງ
ຊີວິດຊາວລາວ
ທ່ານບຸນທັນ ທັມມະວົງ ອະດີດ ນັກສຶກສາລາວ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ປະເທດໂປແລນ ຖືກປ່ອຍ ຈາກຄຸກ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ພວກນັກສຶກສານາໆຊາດ ອາດສ່ຽງ ຕໍ່ການຖືກລວນລາມ ທາງເພດ ຫຼາຍຂຶ້ນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
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ໂລກ
ທ່ານພອມພຽວ ໄປຮອດ ປະເທດໄທແລ້ວ ແຕ່ການເຈລະຈາ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່
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