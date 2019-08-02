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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສັນ​ຊ​າດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ

FILE - An Iraqi soldier inspects a former train tunnel displaying the the Islamic State group flag, in western Mosul, Iraq, March 1, 2017. The tunnel once served as a training camp for IS fighters.

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