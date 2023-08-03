ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ທະວີບເອເຊຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນການປ້ອງກັນປະເທດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ແລະ ບັນຫາການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ.
ການເຈລະຈາຕ່າງໆ ລະຫວ່າງທ່ານ ອີລາຍ ແຣັດເນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະ ທ່ານ ຢາງ ຕາວ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງພະແນກອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໝູ່ເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກທ່ານ ແຣັດເນີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເດີນທາງທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນການປ້ອງກັນປະເທດກັບ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ປາປົວ ນິວ ກີນີ ແລະ ສົ່ງເສີມ “ພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນໂທ ມາຕິນ ເມເນີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ແຣັດເນີ “ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍັນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂອງກະຊວງ ເພື່ອຮັກສາເສັ້ນການສື່ສານຂອງກອງທັບກັບກອງທັບ” ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃຫ້ເປີດໄວ້ ຢູ່ໃນການເຈລະຈາຂອງທ່ານກັບທ່ານ ຢາງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການສື່ສານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນວິທີທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງ.