ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ່ນຜິງ ຈະ “ທຳການພົວພັນໃນການໄລຍະສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້າ” ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນທັນທີທັນໃດ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫຼື G-7, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫົວໜ້ານັກການທູດຈາກ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມກອງປະຊຸມ ແຍກຈາກກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G-20 ທີ່ເກາະ ບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານການທູດຕ່າງໆ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າມັນມີ “ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຮີບດ່ວນ” ສຳລັບການປຶກສາຫາລືໃນກຸ່ມ 7 ປະເທດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອົງການ NATO ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມ “ຈະລວມຕົວກັນເປັນພັນທະມິດໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຕະຫຼາດປະຊາທິປະໄຕທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງພວກນັ້ນ. ໂດຍສະເພາະ, ການປະຕິບັດເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດຂອງ ຈີນ, ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໜີ້ສິນ ແລະ ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສິດທິມະນຸດ.
ບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະເທດ NATO ຈະປະຊຸມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ປະເທດ ສເປນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການປຶກສາຫາລືວິທີການຕ່າງໆຕໍ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ແມ່ນວາລະສູງສຸດໃນກອງປະຊຸມ, ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NATO ຄາດວ່າຈະຢືນຢັນຄວາມຄິດທາງຍຸດທະສາດໃໝ່ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນເອກະສານວຽກງານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຕາມຫຼັງສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກເໜືອໃນປີ 1949. ຄວາມຄິດທາງຍຸດທະສາດຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປີ 2010.
ຄວາມຄິດທາງຍຸດທະສາດຂອງ NATO “ຈະເວົ້າເຖິງຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກ ຈີນ,” ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ແລະໄດ້ກ່າວວ່າການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ “ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການປະເຊີນໜ້າກັນ ຫຼື ຄວາມຂັດແຍ້ງ,” ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດ.
ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງ ຈີນ ທ່ານ ຢາງ ເຈຍຈີ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະຄັ້ງຫຼ້າສຸດກັບທ່ານ ຊຸລລີວານ ໃນປະເທດ ລຸກເຊັມເບີກ ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຈີນ ຄັດຄ້ານຢ່າງຮແຮງຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງການແຂ່ງຂັນ ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ-ກັບ ສະຫະລັດ.” ທ່ານ ຢາງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຈີນ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ສະຫະລັດ ອີງຕາມ “ຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ.”
ແຜນການພົບປະກັນແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໃນເດືອນໜ້າ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງ ກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຈະມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູເຄຣນ.