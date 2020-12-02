ທີ່ປຶກສາອົງການ CDC ສະຫະລັດ ໃຫ້ບູລິມະສິດ ພະນັກງານ ການແພດ ແລະ ຜູ້ອາໄສຢູ່ບ້ານພັກ ຄົນຊະລາ ສຳລັບການສັກຢາ ວັກຊີນ

ບັນດາພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານທີ່ເບິ່ງແຍງຄົນຊະລາ ຄວນເປັນນຶ່ງໃນຄົນ ອາເມຣິກັນ ຈຸທຳອິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ COVID-19, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ພິຈາລະນາໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 13 ຕໍ່ 1 ເພື່ອໃຫ້ຢາວັກຊີນຕໍ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ປະມານ 24 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານພັກຄົນຊະລາໄວເທົ່າທີ່ມັນຖືກຮັບຮອງ, ເວລາທີ່ຢາແມ່ນຍັງມີຈຳກັດໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເລັ່ງການຜະລິດມັນ.
ການຕັດສິນໃຈຈາກຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ CDC ສຳລັບການປະຕິບັດການສ້າງພູມຕ້ານທານ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນະເວລາທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກຕົວເລກກໍລະນີຜູ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາສູງເປັນປະຫວັດການໃນທົ່ວປະເທດ. ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກ COVID-19 ສີ່ລ້ານສາມແສນຫົກສິບພັນກໍລະນີໃນເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ສູງກວ່ານຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນສອງເທົ່າ.
ຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານດຽວແມ່ນປ່ອນໂດຍ ດຣ. ເຮເລັນ ທາລບັອດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກຕິດຕໍ່ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແວນເດີບິລທ໌. ດຣ. ທາລບັອດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຄັດຄ້ານລວມມີຜູ້ອາ ໄສຢູ່ສະຖານທີ່ພັກຄົນຊະລາຢູ່ໃນກຸ່ມທຳອິດຍ້ອນວ່າຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງມັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກທົດລອງໃນກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ອົງການ CDC ຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະທົບທວນຄຳແນະນຳໄລຍະການກັກຕົວກວດໂຣກ 14 ວັນໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ ສຳລັບບາງຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບຄົນທີ່ຖືກກວດພົບ COVID-19. ພາຍໃຕ້ແນວທາງທີ່ຖືກສະເໜີໃໝ່ນັ້ນ, ໄລຍະການແຍກປ່ຽວຈະຖືກຕັດລົງເປັນ 10 ວັນ, ຫຼື 7 ວັນຖ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກວດເປັນລົບ.
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 20 ລ້ານຄົນຄວນຖືກສັກຢາພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາຄຳຮຽກຮ້ອງສຸກເສີນສຳລັບບໍລິສັດ Pfizer ເພື່ອອະນຸມັດການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍລິສັດ Moderna ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຂໍສະໝັກສຳລັບການອະນຸມັດນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຫດການສຸກເສີນເຊັ່ນກັນ.