ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຣ່ານ ໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນທາງການ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຂໍ້ສະເໜີຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກຈັບໃນຄຸກຂອງ ອີຣ່ານ ກັບຄົນ ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນ ສະຫະລັດ.
ໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ ອາລຮູຣາ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ ວີໂອເອ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບ ເລື່ອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ບຣາຍອັນ ຮຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ຫຼາຍຄົນ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນປີນີ້.
ໃນກໍລະນີ້ຫຼ້າສຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອັບບາສ ມູຊາວີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນທີ 21 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ມອບລາຍຊື່ ຊາວ ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃຫ້ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ປ່ອຍຕົວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະທຳການແລກປ່ຽນກັນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຍົກບັນຫາດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ໃນການຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ນິວຢອກ ເມື່ອເດືອນເມສາແລ້ວນີ້, ໂດຍກ່າວໃນກອງປະຊຸມສັງຄົມ ເອເຊຍ ວ່າທຳອິດ ທ່ານໄດ້ສະເໜີການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ກັບລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2018 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ຮຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຊ້ສື່ມວນຊົນ ໃນການດຳເນີນບັນຫາການທູດ ແລະ ເວົ້າກ່ຽວກັບນັກໂທດ. ພວກເຮົາມີຊ່ອງທາງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບບັນດາດັ່ງກ່າວ ທີ່ ອີຣ່ານ ເອງກໍຮູ້ດີ, ຜ່ານລັດຖະບານ ສວິດເຊີແລນ.
ສວິດເຊີແລນ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຜູ້ສອນສາສະໜາຊາວ ອີຣ່ານ ໄດ້ເປັນປໍລະປັກຕໍ່ອຳນາດທີ່ຖືກ ສະຫະລັດ ຍຶດ ໃນການປະຕິວັດ ອິສລາມ. ການເຂົ້າຍຶດສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ເມື່ອວັນທີ 4 ພະຈິກ 1979 ໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນການປະຕິວັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັບນັກການທູດ ອາເມຣິກັນ 52 ຄົນເປັນຕົວປະກັນ 444 ວັນນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກໃນສາຍພົວພັນການທູດ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກປ້ອງອຳນາດສຳລັບ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ສະຖານທູດຂອງ ສວິດເຊີແລນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຮັບມືກັບບັນຫາການທູດ ສະຫະລັດ ທຸກຢ່າງໃນ ອີຣ່ານ ລວມທັງການຂໍໜັງສືເດີນທາງ ສະຫະລັດ, ການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບພົນລະເຮືອນ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງກົງສຸນ ສຳລັບປະຊາຊົນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຮຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບ ເຕຫະຣ່ານ ໃຫ້ປ່ອຍຕົວຄົນ ອາເມຣິກັນ ທຸກຄົນທີ່ຖືກຂັງໃນຄຸກ ອີຣ່ານ ໃນທັນທີດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານມະນຸສະທຳວ່າ “ລັດຖະບານ ສວິດເຊີແລນ ສາມາດໃຫ້ຄົນ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນ ອີຣ່ານ ເຂົ້າຫາກົງສຸນໄດ້. ສະນັ້ນ, ຖ້າມັນມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກກັກຂັງ ທີ່ຕ້ອງຖືກສົ່ງໂດຍ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ມັນກໍຈະເປັນຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ຊ່ອງທາງນັ້ນ.”