ສະຫະລັດ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສ ຈີນ

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ແລະ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕອນ​ນີ້​ມີຫຼາຍ​ເຫດ​ຜົນ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ທີ່​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ ດ້ວຍ​ກົດ​ໝາຍ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ຖື​ກ​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃໝ່, ເຊິ່ງ​ຈະ​ສະ​ໜອງແຮງ​ຈູງໃຈ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່ແຂງ​ແກ່ນກວ່າ​ເກົ່າ. ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ບາງ​ແຫ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ເອ​ລິ​ຊາ​ເບັດ ລີ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ, ເຊິ່ງ​ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນອກ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ການ​ພະ​ນັນ ກາ​ຊີໂນ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ນະ​ຄອນ ລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ ໄດ້​ໂຄ​ສະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ ວັນ​ທີ່​ມີ​ແສງ​ແດດ​ສ່ອງ​ໃສຫຼາຍກວ່າ 300 ວັນ​ຕໍ່​ປີ ແລະ ມັນ​ໄດ້​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ອາຍ​ຮ້ອນ ແລະ ຄ່າ​ໄຟ​ຟ້າ​ສູງ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ທ່ານ ເຈ​ສັນ ລິ​ວິງ​ຕັນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແຜງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ແດດ​ໃນ​ບ້ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ເຮືອນ​ຄື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ສອງ​ຊັ້​ນ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສະ​ລອຍ​ນ້ຳ, ຄ່າ​ໄຟ​ຟ້າ​ອາດ​ເປັນ 8 ຫຼື 9 ຮ້ອຍ​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ເດືອນ.”

ເພື່ອ​ປະ​ຢັດ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ທ່ານ ເຈ​ສັນ ລິ​ວິງ​ຕັນ ແມ່ນ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແທ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ແດດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ແຟ​ຣັງ ໄຣ​ເກີ, ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sol-Up ກ່າວ​ວ່າ “ຄ່າຂອງແຜງພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ວັນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ, ແລະ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຄື​ແບບນີ້ ຢູ່​ທີ່ນີ້​ໃນ ລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ, ໃນ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ແລ້ວ​ມັນ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຫຍັງຫຼາຍ.”

ທ່ານ ແຟ​ຣັງ ໄຣ​ເກີ, ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ Sol-Up ຢູ່​ນະ​ຄອນ ລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ, ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແທ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນຈາກ​ປະ​ເທດ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ໃນ​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ ລິ​ວິງ​ສ​ຕັນ. ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ໝູ່​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ໃນ​ໂລກ​ແມ່ນ ຈີນ.

ລາຍ​ງານຂອງອົງ​ການ​ປະ​ລະ​ມະ​ນູ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ເດືອ​ນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແຜງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ໃໝ່​ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ່າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດຫຼຸດ​ລົງ, ແລະ ວ່າ​ຈີນ ໄດ້​ມີ​ສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແຜງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ. ແຕ່​ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ ຈີນ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ.

ບໍ​ລິ​ສັດ Auxin Solar ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ລິດ​ແຜງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ອາ​ທິດ​ສອງ​ສາມ​ແຫ່ງ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ. ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ທ່ານ ມາ​ມຸນ ຣາ​ຊິດ.

ທ່ານ ມາ​ມຸນ ຣາ​ຊິດ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ຕ່ອງ​ໂສ​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ມັນ​ດັ່ງ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ໝັ້ງ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ມີ​ສາຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໝຸນ​ວຽນ ແລະ ມັນ​ໃຫ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ໂດຍ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ ແລະ ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ມັນ​ໃຫ້​ດ້ວຍ​ເຈົ້າ​ເອງ​ໃນ​ທຸກ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ, ​ຫົວກັອກແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ປິດ​ໄວ້​ໄດ້.”

ປີນີ້, ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ພາ​ສີ​ຕໍ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ແຜງ​ໂຊ​ລາຊະ​ນິດ ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ ຈາກ ຈີນ. ກົດ​ໝາຍ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຊາວ ວີ​ເກີ, ໄດ້​ຫ້າມ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຕ່າງໆລວມ​ທັງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ຊິນ​ຈຽງ​ຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ສາວ ລີ​ຈຽນ, ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ສົນ​ໃຈ​ເລີຍ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ ແລະ ຄວາມ​ຈິງ, ແຕ່​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ໄດ້​ຫຼິ້ນ​ການ​ເມືອງ​ໃສ່​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ທີ່​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ການ​ຄ້າ ແລະ ແຊກ​ແຊງ​ຢ່າງບໍ່​ຊື່​ສັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຕ່ອງ​ໂສ​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ຂະ​ແໜງ​ແຮງ​ງານ, ຄັດ​ຄ້ານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ຈີນ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນ.”

ສະ​ຖານ​ທູດ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ ຕ້ອງ​ຢຸດ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຄວາມ​ຂີ້​ຕົວ​ໃນ​ທັນ​ທີ ແລະ ຢຸດ​ການ​ບັງ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍນີ້.”

ກົດ​ໝາຍ​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃໝ່​ລວມ​ມີ ເຄ​ຣ​ດິດ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ແລະ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ ມາ​ມຸນ ຣາ​ຊິດ ກ່າວ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ ຈີນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເສ​ລີ. ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ ຈີນ ໃນ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ໄດ້, ສະ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈະ​ບໍໍ່​ພໍ. ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຢຸດ​ຄວາມບໍ່​ມີ​ອຳ​ນາດ ແລະ ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ.”

ບໍ​ລິ​ສັດ Auxin Solar ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້

ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ແຜງພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ບາງ​ອັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ຈີນ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມຫຼີກ​ລ່ຽງ​ພາ​ສີ​ຕອບ​ໂຕ້​ການ​ທຸ້ມ​ຕະຫຼາດຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ. ໂຄງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼາຍ​ໂຄງ​ການ​ໄດ້​ຢຸດ​ລົງ, ຍ້ອນ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຢ້ອນຫຼັງ. ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້, ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຢຸດ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ສອງ​ປີ​ຕໍ່​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ.

ທ່ານ ມາ​ມຸນ ຣາ​ຊຸດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍຫຼາຍ.”

ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ໃຊ້​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ປີ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ແນ​ເປົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແຜງພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເປັນ 3 ເທົ່າ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2024.

Besides its casinos, Las Vegas advertises more than 300 days of sunshine a year — and with that comes heat and high energy bills for residents.

“In a house like ours, two-story with pool, it can be eight or nine hundred dollars a month.”

To save more money, Jason Livingston is installing solar panels, which have become more affordable in the past decade.

“Cost of solar has changed dramatically compared to the days when I started, and being in a place like this here in Las Vegas, financially it's a no-brainer.”

Frank Rieger, founder of the Las Vegas solar company Sol-Up, is installing panels from Germany in Livingston’s home. But the dominant player in the global solar industry is China.

An International Energy Agency report in July found that China’s expansion of solar panel production and innovation drove down manufacturing costs, and that China plays a part in more than 80% of the key stages of solar panel making. But dependence on China has created a supply chain risk.

Auxin Solar is one of the few U.S. solar panel manufacturers. Its CEO, …

… Mamun Rashid.

“If we don't have the supply chain here in the U.S., we look at it as a national security concern. // If you have a renewable energy grid and it is powered by solar and the solar equipment is being deployed and you don't have the ability to supply it yourself at any moment, the faucet can be turned off.”

This year, the U.S. extended tariffs on solar products containing crystalline silicon from China. The Uyghur Forced Labor Prevention Act, banning products including solar components from China’s Xinjiang region, went into effect in June.

The U.S. doesn’t care at all about facts and the truth, but rather politicizes normal economic and trade cooperation and artificially interferes in normal industrial and supply chains and division of labor, wantonly oppressing Chinese companies.”

The Chinese embassy told VOA, “The U.S. needs to immediately stop spreading lies and stop enforcing this malicious legislation.”

The newly passed Inflation Reduction Act includes tax credits for manufacturers and consumers to encourage the growth of the U.S. solar industry.

“You're dealing with China. It's not a free market economy. You can never out-subsidize China, so that won't be enough. You also need to stop the bleeding and enforce trade laws.”

Auxin Solar prompted a Commerce Department investigation earlier this year…

…into whether some solar panels coming to the U.S. from four Southeast Asian countries were actually Chinese products attempting to dodge U.S. anti-dumping tariffs. Many U.S. solar projects stopped, fearing retroactive tariffs. In response, Biden announced a two-year tariff freeze on solar components from those countries.

“It was devastating.”

The Commerce Department says its findings will be applied at the end of the two-year period.

The White House aims to triple domestic solar manufacturing by 2024.