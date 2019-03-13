ມີການຮຽກຮ້ອງເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ ໂຈະການບິນ ຂອງເຮືອບິນ
ໂດຍສານ ໂບອິ້ງ 737 ແມັກສ໌ 8 ເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ມີເຮືອບິນໂດຍສານ
2 ລຳຕົກໃນຮອບ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ ທີ່ໄປເດີນທາງ
ໄປນຳນັ້ນ ເສຍຊີວິດ, ແຕ່ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນພົນລະເຮືອນ
ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື FAA ມີພຽງແຕ່ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນໂດຍສານ
ດັ່ງກ່າວຂອງອາເມຣິກັນຍົກລະດັບ ເຄື່ອງ software ຂອງເຮືອບິນໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳທຳນຽບຂາວ Patsy Widakuswara ມີລາຍງານເພີ້ມຕື່ມ
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກຄອບຄົວພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກຖ້ຽວບິນ 302 ຂອງສາຍການບິນເອ ທິໂອເປຍ ທີ່ໄດ້ຕົກ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຈາກນະຄອນຫຼວງອາດິສ ອາບາບາ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 157 ຄົນ ທີ່ໂດຍສານໄປນຳນັ້ນ ເສຍຊີວິດທັງໝົດເລີຍ.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງການສືບສວນສອບສວນ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວວ່າ “ມີຊາວອາເມຣິກັນ ຢ່າງນ້ອຍ 8 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນພວກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ. ພວກເຮົາແມ່ນເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານເອທິໂອເປຍ ແລະສາຍການບິນເອທິໂອເປຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທຸກໆເລື້ອງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້.”
ມີຫຼາຍສິບປະເທດ ໄດ້ເກືອດຫ້າມ ເຮືອບິນໂດຍສານ ໂບອິ້ງ 737 ແມັກສ໌ 8 ບິນບໍລິການ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ມີເຮືອບິນໂດຍສານ 2 ລຳ ຕົກໃນຮອບ 6 ເດືອນຜ່ານມາ.
ສາຍການບິນໄລອອນ ໄດ້ຕົກ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ ຜ່ານມານີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 189 ຄົນ ທີ່ເດີນທາງໄປນຳນັ້ນ ເສຍຊີວິດ.
ການສືບສວນທັງຫຼາຍ ຈະມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆເດືອນຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ວ່າມີສັນຍານແຕ່ຫົວທີ ທີ່ວ່າ ມັນແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການຄ້າຍຄືກັນ ໃນການຕົກຂອງສາຍການບິນທັງສອງນີ້.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການບິນ ທ່ານ Kaleyseus Bekele ກ່າວວ່າ “ພວກຊ່ຽວຊານດ້ານການບິນ ພາກັນຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຮືອບິນແມັກສ໌ ນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸບປະກອນໃນການຄວບຄຸມການເດີນທາງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄຳຖາມ ຫຼືສົງໄສ ກ່ຽວກັບດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສາຍການບິນເອທິໂອເປຍເລີຍ.”
ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນພົນລະເຮືອນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຮືອບິນ
ໂດຍສານ ໂບອິ້ງ 737 ແມັກສ໌ 8 ນັ້ນ ແມ່ນປອດໄພໃນການໂດຍສານ ແລະໄດ້ລະບຸວ່າ ຕົນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດເຮືອບິນໂບອິ້ງດັ່ງກ່າວຍົກລະດັບ software ໃຫ້ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນເດືອນເມສານີ້.
ແຕ່ວ່າພວກສະມາຊິກສະພາສູງຫຼາຍໆທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເກືອດຫ້າມເຮືອບິນພວກນີ້, ຊຶ່ງຮວມທັງ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ມິຕ ຣອມນີ້.
ທ່ານມິຕ ຣອມນີ້ ກ່າວວ່າ “ນອກເໜືອຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍແລະຄວາມມີສາມັນສຳນຶກແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນດີແລ້ວ ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເຮືອບິນທີ່ວ່ານີ້ ບິນ ຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່ານີ້.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ Elizabeth Warren ໄດ້ເອົາບາດກ້າວໄປໄກກວ່ານັ້ນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາສືບສວນສອບສວນ ທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳແມ່ນປົກປ້ອງສາຍການບິນຂອງອາເມຣິກາທີ່ເປັນຍັກໃຫຍ່ນີ້ ຫຼືບໍ່?
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ໂດຍຂຽນລົງຜ່ານທາງທວິດເຕີວ່າ ພວກເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ “ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ ເກີນກວ່າ
ທີ່ຈະບິນ.”
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ບໍລິສັດສາຍການບິນໂບອິ້ງ ໄດ້ລະບຸວ່າ ຕົນແມ່ນ “ໝັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຮືອບິນໂດຍສານໂບອິ້ງ 737 ແມັກສ໌ 8,” ຊຶ່ງແມ່ນເຮືອບິນແບບໃໝ່ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງຕົນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
There are growing calls for the U.S. government to ground the Boeing 737 MAX 8 after two of the jets crashed within six months, killing all on board. Several dozen countries have banned the plane, but so far the U.S. Federal Aviation Administration has only ordered the American jetliner manufacturer to upgrade the planes' software. White House Correspondent Patsy Widakuswara has more.
Families still grieving for victims of Ethiopian Air Flight 302, that plunged minutes after take-off from Addis Ababa on Sunday, killing all 157 people on board.
The White House says the U.S government is on the early stages of investigation.
Sarah Sanders, White House Press Secretary
"At least eight U.S. citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia and Ethiopian Airlines to offer all possible assistance."
Several dozen countries have banned the Boeing 737 MAX 8, after two of the jets crashed within six months.
A Lion Air plane crashed in Indonesia on October 29th, killing 189 on board.
Investigations will take months, but early indications show similar circumstances between the crashes.
Aviation expert Kaleyseus Bekele.
Kaleyesus Bekele, Aviation expert
"The aviation experts are questioning the reliability of this Max aircraft, particularly on its flight control equipment. They are not questioning or doubting the safety of Ethiopian Airlines."
The Federal Aviation Administration has declared the 737 MAX 8 safe to fly, and said it has ordered Boeing to upgrade the jets' software by April.
But a number of senators have called for U.S. authorities to ban the plane, including Republican Mitt Romney.
Mitt Romney, U.S. Senator
"Out of an abundance of safety concerns and common sense, I think it makes sense to ground the
aircraft until we have better information."
Democratic Senator Elizabeth Warren went a step further in calling on Congress to investigate whether the Trump administration is protecting the American aviation giant.
President Trump, meanwhile, has complained via twitter that planes are becoming "too complex to fly."
In a statement, Boeing said it has "full confidence in the safety of the 737 MAX 8", the newest versions of its best-selling jet.
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