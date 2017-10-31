ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາເວົ້າວ່າ ກໍາລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຈັບພວກຫົວຮຸນ
ແຮງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນປີ
2012 ໃສ່ສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດຢູ່ເມືອງ Benghazi ປະເທດລີເບຍນັ້ນ ໄດ້ແລ້ວ.
ທ່ານ ທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຂອງທໍານຽບຂາວວ່າ "ຄວາມຊົງຈໍາ
ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລິກເຊິ່ງ ແລະເອື້ອມມືຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍາວ ແລະພວກເຮົາຈະ
ບໍ່ລົດລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ໃນການຊອກຫາ ແລະນໍາເອົາພວກກໍ່ກໍາທໍາເຂັນ
ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນເມືອງ Benghazi ນັ້ນມາລົງໂທດໃຫ້ໄດ້."
ທ່ານ ທຣໍາ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມີການປະຕິບັດງານ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມ
ທ້າວ Mustafa al-Imam ຢູ່ໃນເມືອງ Misrata, ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງທະເລໃນເຂດພາກ
ເໜືອຂອງລີເບຍນັ້ນໄດ້.
ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວເທື່ອ. ທ້າວ Al-Imam ດຽວນີ້
ແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາລັງມຸ້ງໜ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີທ່າ
ທາງວ່າ ຈະຖືກ ດໍາເນີນຄະດີ.
ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີເວົ້າອີກວ່າ "ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່
ເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວລີເບຍຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມ ISIS ແລະກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍອື່ນໆ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ລີເບຍເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ ເພື່ອທໍາການໂຈມຕີຄົນສັນ
ຊາດສະຫະລັດ ຫລືຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ, ຂອງລີເບຍ ແລະປະເທດອື່ນໆ ໄດ້."
ໃນການໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2012 ຢູ່ສະຖານທີ່ທາງການທູດຂອງ
ສະຫະລັດ ຢູ່ເມືອງ Benghazi ໂດຍພວກກະບົດອິສລາມນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ Christopher Stevens ຂອງສະຫະລັດ ແລະຊາວອາເມຣິກັນຄົນອື່ນ
ອີກ ສາມຄົນເສຍຊີວິດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ທໍາອິດໄດ້ຖິ້ມ
ໂທດໃນການທໍາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ເກີດມາຈາກການເຜີຍແຜ່
ວີດິໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕໍ່ຕ້ານພວກອິສລາມ ແຕ່ວ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາເວົ້າວ່າ ມັນ
ເປັນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ມີການວາງແຜນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ ເປັນເວລາຍາວນານ ແລະມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຫລາຍໆຄັ້ງ ເພື່ອຈະຕັດສິນໄດ້ວ່າອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດຄົນອື່ນໆ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄໍາເຕືອນໃຫ້ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນສະຖານກົງສຸນແຫ່ງນັ້ນ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ອາດມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຫລາຍໆຄັ້ງ ແລະການສືບສວນທີ່ນໍາພາໂດຍພັກຣີພັບບິກກັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຫລັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ຫລື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະທໍາຜິດແຕ່ຢ່າງໃດ.
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