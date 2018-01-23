ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງເທີກີ ຢູ່ໃນພາກ
ເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະເຈົ້າໜ້າຂັ້ນສູງ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງນີ້ ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງອອກ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ
ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເຂົ້າໃຈເຖິງ “ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງໃນດ້ານປອດໄພທີ່ຊອບທຳ” ຂອງເທີກີ ແລະຕົນມີ “ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເທີກີ ໃນຖານະທີ່ເປັນພັນທະມິດ ຂອງອົງການເນໂຕ.”
ທ່ານນາງຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ໃນເຂດອັຟຣິນ
ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເຂດທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໃນຊີເຣຍນັ້ນ. ມັນໄດ້ຫັນເຫ
ໄປຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາໆຊາດ ທີ່ຈະຄ້ຳປະກັນເຖິງການໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະຢ່າງຖາວອນ ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ມັນອາດຈະຖືກສວຍໃຊ້ໂດຍກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ກຸ່ມອາລ ກາອີດາ” ເພື່ອການຈັດສົ່ງອາວຸດຄືນໃໝ່ ແລະເປັນບ່ອນ
ຫລົບລີ້ ແລະສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ທ່ານນາງ ແຊນເດີສ໌ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເທີກີ “ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງໃນການປະຕິ
ບັດງານທາງທະຫານຂອງຕົນ ແລະການໃຊ້ສຳນວນໂວຫານ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ
ວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງຕົນແມ່ນມີຂອບເຂດແລະໄລຍະເວລາຈຳກັດ,
ຄ້ຳປະກັນວ່າການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດ ສະທຳນັ້ນຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ແລະຫຼີກລຽງການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນ. ພວກ ເຮົາຕ້ອງການ
ຢາກໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນວ່າ ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການຂອງທ່ານ
ອາຊາດ ຈະບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຍັງເມືອງອັຟຣິນໄດ້ອີກແລະພວກເຮົາຍັງຈະ
ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງໃນຊິເຣຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ວໍຊີງຕັນ ຕ້ອງການຢາກຈະຮັກສາສາຍພົວພັນກັບເທີກີ. ມັນຍັງໄດ້ມີ
ສາຍພົວພັນກັບຊາວເຄີດແລະກອງກຳລັງອື່ນໆ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງເທີກີ. ໃນກອງ
ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນລອນດອນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແຣັກສ໌ ທີລເລີຊັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ
ຢູ່ໃນຊິເຣຍ ນັ້ນເພື່ອເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະພວກເຮົາກໍເຄີຍໄດ້ເຮັດ
ມາແລ້ວ ກັບກອງກຳລັງປະສົມ ກັບພາຄີອື່ນໆ, ກອງກຳລັງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ
ຊິເຣຍ ໂດຍສະເພາະ ກອງກຳລັງທີ່ຮວມມີຊາວເຄີດແລະຊາວອາຣັບ ນຳນັ້ນ,
ແຕ່ມັນ ກໍຍັງມີພາກສ່ວນຂອງກອງກຳລັງຊາວຄຣິສນຳ. ມັນແມ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້
ຈາກຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງຕໍ່ສູ້ປົກປ້ອງ ເຂດບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ແລະພວກເຮົາ ກໍໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບເຫດການ
ທີ່ເກີດໂດຍເທີກີ ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ.”
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານ ທີລເລີຊັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງເທີກີ ແລະສະຫະລັດ. “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກທ່ານຈະພົບເຫັນ
ພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ 2 ປະເທດຈະປະເຊີນໜ້າກັນ ຖ້າຫາກມີ.” ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ເທີກີ ແມ່ນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປ
ໃນເທີກີ ແລະທຳການໂຈມຕີ ແລະພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ໃນສິດທິຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ທີ່ຈະປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າ ນີ້ມັນແມ່ນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ
ບ່ອນທີ່ມີພົນລະເຮືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ປະປົນຢູ່ນຳ. ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ພຽງແຕ່ ພະຍາຍາມ ລະມັດລະວັງ ພະຍາຍາມຈຳກັດ ການປະຕິ
ບັດງານ ພະຍາຍາມໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂອງທ່ານ ທີລເລີຊັນ ກ່ຽວກັບເທີກີ ແລະຊີເຣຍ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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